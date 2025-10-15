Benefits of drinking black coffee empty stomach: खाली पेट ब्लैक कॉफी पीने से क्या होता है?

Benefits of Black Coffee: सुबह उठने के बाद ज्यादातर लोग अपनी दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से करते हैं. हालांकि, चाय और दूध वाली कॉफी, दोनों को सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है. ऐसे में आप चाहें तो इनकी जगह ब्लैक कॉफी का सेवन कर सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट ब्लैक कॉफी को सेहत के लिए अच्छा बताते हैं, साथ ही इसे खाली पेट पीना भी फायदेमंद माना जाता है. ऐसे में आइए एक्सपर्ट से जानते हैं सुबह दिन की शुरुआत ब्लैक कॉफी से करने से सेहत पर कैसा असर पड़ता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, दिन की शुरुआत में ब्लैक कॉफी पीने से खासतौर पर आपको 3 जबरदस्त फायदे मिलते हैं.

दीपशिखा जैन के मुताबिक, सुबह ब्लैक कॉफी पीने से आपका फोकस, अलर्टनेस और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. कॉफी में मौजूद कैफीन दिमाग को एक्टिव रखता है और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाता है, जिससे आप दिनभर ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड महसूस करते हैं. ऐसे में अगर आप सुबह उठने के बाद सुस्ती या थकान महसूस करते हैं, तो एक कप ब्लैक कॉफी आपको तुरंत तरोताजा कर सकती है.

ब्लैक कॉफी सिर्फ एनर्जी ही नहीं देती, बल्कि यह आपके गट हेल्थ यानी पाचन तंत्र के लिए भी अच्छी होती है. इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स जैसे तत्व एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं और पाचन में सुधार करते हैं. इससे पेट हल्का रहता है और ब्लोटिंग या गैस की समस्या भी कम हो सकती है. खासकर अगर आपको कब्ज जैसी समस्या है या सुबह आपका पेट साफ नहीं होता, तो आप अपने दिन की शुरुआत ब्लैक कॉफी पीकर कर सकते हैं.

इन सब से अलग दीपशिखा जैन बताती हैं कि कॉफी लिवर के लिए भी बेहद अच्छी होती है. यह लिवर इंफ्लेमेशन (सूजन) को कम करने में मदद करती है और लिवर की कार्यक्षमता को सपोर्ट करती है. इसके अलावा ब्लैक कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाते हैं. कुछ रिसर्च में यह भी पाया गया है कि नियमित रूप से सीमित मात्रा में ब्लैक कॉफी पीने से आपका दिमाग और बेहतर तरीके से काम करता है. यानी सुबह-सुबह ब्लैक कॉफी पीने से आप दिनभर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं.

अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत एनर्जी और फोकस से भरपूर करना चाहते हैं, तो खाली पेट एक कप ब्लैक कॉफी ट्राई करें. हालांकि, इसे सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए. बहुत ज्यादा कैफीन से एसिडिटी, डिहाइड्रेशन या नींद की समस्या हो सकती है. दिन में 1–2 कप ब्लैक कॉफी पर्याप्त मानी जाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.