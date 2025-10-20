Diwali Mehendi Designs: दिवाली पर खुद लगाएं परफेक्ट मेहंदी! झटपट बन जाएंगे ये स्टाइलिश और आसान मेहंदी डिजाइन

Mehendi Designs for Diwali: आज यानी 20 अक्टूबर को रंग, रोशनी और खुशियों का त्योहार दिवाली पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस मौके पर लोग नए-नए कपड़े पहनकर सजते-संवरते हैं. महिलाओं के लिए दिवाली श्रृंगार और उल्लास का समय होता है. इस दिन वह हाथों में मेंहदी लगाती हैं. कई बार ऐसा होता है घर की साफ-सफाई, त्योहार की भागदौड़ और बाकि कई कारण की वजह से मेहंदी लगाने का समय नहीं मिलता है. ऐसे में फिर महिला दिवाली के दिन ही कुछ आसान और कुछ लेटेस्ट डिजाइन वाली मेहंदी लगाती हैं. इसी के चलते आज हम आपके लिए कुछ ऐसे आसान और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन लेकर आए हैं, जिन्हें आप झटपट लगा सकती हैं. ये डिजाइन ऐसे है कि हर कोई बहुत ही आसानी से लगा देगा और आपका हाथ एकदम फेस्टिव रेडी हो जाएगा.

Diwali Rangoli Designs: दिवाली के दिन कम समय में बनानी है खूबसूरत सी रंगोली? ये रहे आसानी से बनने वाले डिजाइन

फूल और पत्तियों वाला डिजाइन

आप दिवाली के दिन ये फूल और पत्तियों वाला डिजाइन बना सकती हैं. इसको बनाने में आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपका हाथ बेहद खूबसूरत लगेगा. झटपट लगाने के लिए आप इस मेहंदी डिजाइन को चुन सकती हैं.

अगर आपके पास बहुत ही कम समय है और जल्दी से मेहंदी लगानी है तो आपके लिए ये डिजाइन बेस्ट हो सकता है. इसको लगाने ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका हाथ फेस्टिव रेडी हो जाएगा.



इसके लिए आपको हथेली के बीच में गोला बनाकर सुंदर से डिजाइन बनाने होंगे. इसके बाद आप अपनी अंगुलियों पर अपने अनुसार कुछ फूल-पत्ती जैसा डिजाइन बना सकती हैं. ये झटपट बनने वाला मिनिमल मेहंदी देखने में काफी मनमोहक लगेगी.



हथेली के पीछे के लिए आप इस डिजाइन को यूज कर सकती हैं. इसमें छोटी-छोटी बिंदी देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं. इसके अलावा ये डिजाइन काफी जल्दी भी बन जाएगा.



आपके पास अगर बहुत ही कम समय है और आपको हाथों पर मेहंदी लगानी है तो ये डिजाइन आपके लिए हो सकता है. इसनें आपको हथेली के बीच में एक फूल बनाना है और बाकी अंगूली कि टिप्स पर मेहंदी लगानी है. ये डिजाइन काफी जल्दी हाथ पर बना जाएगा