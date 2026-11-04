Diwali Rangoli Designs: मां लक्ष्मी के चरणों से लेकर दीपक और कलश तक, इस दिवाली घर पर बनाएं ये खूबसूरत रंगोली डिजाइन, देखें Photos

दिवाली आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं. माना जाता है कि दिवाली पर मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. ऐसे में इस दिन लोग अपने घरों की साफ-सफाई कर रंग-बिरंगी लाइट्स, दीयों और फूलों से खूबसूरत सजाते हैं. इसके साथ ही घर के आंगन में रंगोली जरूर बनाते हैं. रंगोली न केवल सजावट को और बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि इसे शुभता और खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है. इस साल दिवाली 8 नवंबर, रविवार को मनाई जाएगी. ऐसे में अगर आप भी दिवाली पर रंगोली बनाते हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ चुनिंदा डिजाइन्स की तस्वीरें लेकर आए हैं. आप इन डिजाइन्स में से एक को चुनकर अपने आंगन को खूबसूरत सजा सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

दिवाली पर आप अपने घर में दीपक वाली रंगोली बना सकते हैं. इसे बनाना सबसे आसान होता है, साथ ही इसे ये देखने में भी बेहद खूबसूरत लगती है. ऐसे में आप इस तरह की रंगोली बना सकते हैं.

(Photo Credit -@rangoli_by_menaka/Instagram)

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दिवाली पर लोग मां लक्ष्मी के चरणों वाली रंगोली भी खूब बनाते हैं. इस बार आप भी इस तरह की रंगोली अपने आंगन में बना सकते हैं. आप लाल और सफेद रंग की मदद से मां के छोटे-छोटे पैरों के निशान बना सकते हैं. मां लक्ष्मी के पैरों को घर के मुख्य दरवाजे पर बनाना बेहद शुभ भी माना जाता है.

कलश को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में आप दिवाली पर कलश वाली रंगोली बना सकते हैं.

फूलों वाली रंगोली भी देखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं. ऐसे में इस साल आप भी रंगों से अलग फूलों वाली रंगोली से अपने घर के आंगन को सजा सकते हैं. ये रंगोली देखने में तो सुंदर लगेगी ही, साथ ही इससे आपके पूरे घर में फूलों की खुशबू भी फैल जाएगी.

इन सब से अलग आप कमल के फूलों वाली रंगोली भी बना सकते हैं. कमल के फूल को भी शुभ प्रतीक माना जाता है, साथ ही ये रंगोली भी देखने में बेहद खूबसूरत लगती है.



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