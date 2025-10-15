दिवाली की सफाई में ऐसे साफ करें घर की सीढ़ियां, बहुत काम आएंगी ये आसान टिप्स एंड ट्रिक्स

How to Clean Stairs: दिवाली का महीना शुरू होते ही घर में साफ-सफाई का दौर भी चालू हो जाता है. हर कोई अपने घर के कोने-कोने को साफ करने के लिए खूब मेहनत करता है. आमतौर पर देखा जाता है कि सबसे ज्यादा गंदगी घर की सीढ़ियों पर जमी होती है. ऐसे में घर की सीढ़ियों को साफ करना बड़ा टास्क बन जाता है. अधिकतर लोग रोजाना सीढ़ियों पर झाड़ू मार देते हैं जिससे धूल तो साफ हो जाती है लेकिन दाग-धब्बे साफ नहीं हो पाते हैं. ऐसे में आज हम कुछ आसान टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे आपके घर की सीढ़ियां नई जैसे चमक जाएंगी.

झाड़ू से साफ करें धूल

दिवाली पर अगर आप घर की सीढ़ियों की सफाई करने जा रहे हैं तो पहले झाड़ू से धूल को हटा लें. आप सीढ़ियों के कोने पर भी ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि अक्सर यहीं पर ज्यादा गंदगी जमा होती है.

सीढ़ियों की ऊपरी धूल और मिट्टी तो झाड़ू से आसान साफ हो सकती है. लेकिन, इससे मैल और दाग-धब्बे साफ नहीं होते हैं. ऐसे में आप बेकिंग सोडा (Baking Soda) और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप इन दोनों का एक पेस्ट तैयार कर लें और लगभग 15 मिनट सीढ़ियों पर लगाकर छोड दें. इसके बाद पानी और ब्रश की मदद से इसे साफ कर दें. आप देखेंगे कि धाग-धब्बों के निशान कम होने के साथ-साथ सीढ़ियां चमकदार भी हो गई हैं.

दिवाली की सफाई में सीढ़ियों को साफ करने के लिए आप से तरीका भी अपना सकते हैं. इसके लिए आपको विनेगर और डिटर्जेंट का घोल तैयार करना होगा. पहले आप स्टेयर्स की धूल-मिट्टी को सूखे कपड़े या झाड़ू से साफ कर दें और फिर इस घोल को थोड़ी देर सीढ़ी पर लगा कर छोड़ दें. इसके बाद गर्म पानी और कपड़े की मदद से इसे पोंछ दें. आप देख सकेंगे की सीढ़ियां पहले से ज्यादा चमकदार हो जाएंगी.

अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर की सीढ़ियां गंदगी से मैली और काली न हों तो आप रोज गुनगुने पानी में विनेगर मिलाकर इसका पोछा लगाएं. इससे सीढ़ियों की शाइन भी बरकरार रहेगी.