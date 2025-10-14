विज्ञापन

पर्दे उतारने-धोने का झंझट खत्म! ऐसे साफ करें टंगे हुए पर्दे, दिवाली की सफाई में काम आएंगी ये जबरदस्त क्लीनिंग ट्रिक्स

Curtains Cleaing Tips: दिवाली की सफाई का सबसे भारी काम पर्दों को उतारना, धोना और वापिस टांगना होता है. ऐसे में आज आपको कुछ स्मार्ट क्लीनिंग ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे आप पर्दों को बिना उतारे उन्हें चमका सकते हैं. आइए जानते हैं इन ट्रिक्स के बारे में.

Read Time: 3 mins
Share
पर्दे उतारने-धोने का झंझट खत्म! ऐसे साफ करें टंगे हुए पर्दे, दिवाली की सफाई में काम आएंगी ये जबरदस्त क्लीनिंग ट्रिक्स
Curtains Cleaning Tricks

Curtains Cleaing Tricks: घर को बेहद सुंदर बनाने के लिए लोग तरह-तरह के पर्दों का इस्तेमाल करते हैं. समय के साथ-साथ ये पर्दे गंदे भी हो जाते हैं और अधिकतर लोग इन्हें दिवाली पर ही धोते हैं. यह भी कहा जा सकता है कि दिवाली की सफाई का सबसे भारी काम पर्दों को उतारना, धोना और वापिस टांगना होता है. इस पूरे क्लीनिंग प्रोसेस बहुत समय बर्बाद भी हो जाता है. ऐसे में आज आपको कुछ स्मार्ट क्लीनिंग ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे आप पर्दों को बिना उतारे उन्हें चमका सकते हैं. इससे आपकी सफाई आसान और तेज भी हो जाएगी. आइए जानते हैं इन ट्रिक्स के बारे में.

काशी की 'देव दीपावली' से लेकर पिंक सिटी की जगमगाहट तक...भारत के इन 5 शहरों में मनाई जाती है बेहद शानदार दिवाली

वैक्यूम क्लीनर का करें इस्तेमाल

दरवाजों-खिड़कियों पर टंगे पर्दे घर की खूबसूरती में चार-चांद तो लगाते ही हैं लेकिन बाहर से आने वाली धूल-मिट्टी और गंदगी भी पर्दों पर काफी ज्यादा चिपक जाती है. ऐसे में बिना पर्दों को उतारे उन्हें साफ करने के लिए आप वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल, वैक्यूम क्लीनर बारीक-बारीक गंदगी को खींच लेता है. इस ट्रिक को अपनाने से आपके पर्दे चमक सकते हैं.

ब्रश का कर सकते हैं इस्तेमाल

अगर आपके पर्दे ज्यादा गंदे नहीं है और केवल डस्ट या धूल जमी हुई है तो आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप हल्की प्लास्टिक वाली ब्रश लें और पर्दों को ऊपर से नीचे साफ करें. पर्दों के बाद आप रोड भी इस ब्रश से साफ कर सकते हैं. वहीं, अगर आपको पर्दों पर रोए दिखें तो आप लिंट रीमूवर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. 

ऐसे करें स्क्रब

कभी-कभी धूल मिट्टी के अलावा पर्दों पर खाने-पीने के सामान के भी दाग पर्दों पर लग जाते हैं. ऐसे में आप नींबू या बेकिंग सोडा को भी डिटर्जेंट पाउडर में मिक्स करें और फिर पर्दे पर स्क्रब करें. इसके बाद सूती कपड़े से पोछ दें. इससे आपका पर्दा नया जैसा चमकेगा. 

स्टीम से करें पर्दों की सफाई

इन सब तरीकों के अलावा आप स्टीम क्लीनिंग का तरीका भी अपना सकते हैं. आप स्टीमर में वाइट विनेगर में डाल सकते हैं. इससे पर्दे पर लगी चिकनाई और दाग-धब्बे कम होते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diwali 2025, Diwali, Lifestyle News, Home Decor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com