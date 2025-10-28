विज्ञापन

दिशा पाटनी की बड़ी बहन ने बताया ग्लोइंग स्किन के लिए शानदार फेसपैक, आप भी घर पर ऐसे करें तैयार

Khushboo Patani Facepack: दिशा पाटनी की बड़ी बहन खुशबू पाटनी ने एक शानदार फेस पैक के बारे में बताया है जिससे वह खुद भी इस्तेमाल करती हैं. इससे स्किन ग्लोइंग बनने के साथ हेल्दी भी हो जाती है. आइए जानते हैं इसे कैसे तैयार किया जा सकता है.

खुशबू पाटनी

Khushboo Patani Facepack: खराब लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस के कारण चेहरे की स्किन काफी बेजान और रूखी नजर आने लगती है. ऐसे में लोग अपनी सुंदरता को मेनटेन करने के लिए बाजार के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इनसे पिंपल्स, पिगमेंटेशन जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं. ऐसे में घर पर बनाए हुए फेस पैक ही सबसे ज्यादा असरदार साबित होते हैं. इसी के चलते बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेज में से एक दिशा पाटनी की बड़ी बहन खुशबू पाटनी ने एक शानदार फेस पैक के बारे में बताया है जिससे वह खुद भी इस्तेमाल करती हैं. इससे स्किन ग्लोइंग बनने के साथ हेल्दी भी हो जाती है. आइए जानते हैं इसे कैसे तैयार किया जा सकता है. 

'सर्दियों का तबाही वाला फेस पैक'

खूशबू पाटनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो ग्लोइंग स्किन के लिए शानदार और असरदार घरेलू नुस्खा बता रही है. इसको उन्होंने सर्दियों का तबाही वाला फेस पैक नाम दिया है. वह बताती हैं कि उन्होंने इसको बनाने के लिए अपनी मम्मी की रेसिपी का प्रयोग किया है. 

फेस पैक बनाने के लिए सामग्री

2 चम्मच चावल
1 चम्मच अलसी के बीज
1 चम्मच ग्लिसरीन
3 विटामिन ई के कैप्सूल

कैसे बनाएं ये फेस पैक?

ये फेसपैक बनान बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप पके हुए चावल और अलसी के बीज को मिक्सी में अच्छे से पीस लें. इसके बाद इस पेस्ट को कोटन के कपड़े की मदद से छानकर जेल अलग कर लें. इसके बाद इसमें विटामिन ई के कैप्सूल और ग्लिसरीन को मिक्स कर लें. अब आपका फेस पैक तैयार है.

कैसे लगाएं?

इस फेस पैक को आप ब्रश की मदद से अपने फेस पर लगाएं. फिर 10 से 15 मिनट बाद अपने चेहरे को धो लें. जल्दी असर देखने के लिए आप इसे 2 से 3 हफ्ता रोजाना लगाएं. खुशबू बताती हैं कि पिगमेंटेशन, टैनिंग जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ये फेस पैक काफी फायदेमंद है. 

चावल और अलसी के बीज के फायदे

आपको बता दें कि चावन में भरपूर मात्रा में विटामिन बी, ई और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो स्किन को मुलायम और सॉफ्ट बनाने में काफी मददगार होते हैं. वहीं, अलसी के बीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड, लिग्नैन और फाइबर होता है जो स्किन की डेड सेल्स को रिपेयर करता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.


 

