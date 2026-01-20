ग्लोइंग स्किन पाने के लिए रोज पिना शुरू कर दें ये डिटॉक्स ड्रिंक, कुछ ही दिनों में चमक जाएगा चेहरा, जानें कैसे करें तैयार

Glowing Skin Home Remedy: हर किसी की चाहत होती है कि उसकी त्वचा नेचुरली ग्लो करे और शानदार लुक बना रहे. लेकिन आजकल स्ट्रेस, प्रदूषण और खराब खानपान की वजह से चेहरे का ग्लो चला जाता है और फेस एकदम बेजान सा नजर आने लगता है. इससे छुटकारा पाने के लिए कई लोग बाजार में मिलने वाले महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनसे भी कई बार मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है. ऐसे में कुछ नेचुरली चीजें ही बहुत ज्यादा कारगर मानी जाती हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसी डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका रोजाना सेवन करने से आप नेचुरली ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं. इसे बनाने का तरीका कंटेंट क्रिएटर अर्चिता गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर बताया है. आइए जानते हैं...
डिटॉक्स ड्रिंक के लिए जरूरी सामग्री
- 1 चम्मच अजवाइन
- 1 चम्मच जीरा
- 1 चम्मच सौंफ
- दालचीनी
- 2-3 लौंग
- 1 इलायची
स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाने के लिए इस डिटॉक्स ड्रिंक को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 दालचीनी, 2-3 लौंग और 1 इलायची को रातभर पानी में भिगोकर रख दें. इसके बाद अगली सुबह इन सब चीजों को पतीले पर ढक्कन रखकर 5 से 10 मिनट तक उबाल लें. फिर छान कर एक कप में निकाल लें और आपकी डिटॉक्स ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी.कैसे करें सेवन?
अर्चिता गुप्ता के अनुसार आप इस डिटॉक्स ड्रिंक का सेवन दिन में कभी भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप इसे सिर्फ सुबह या शाम में पिएं, दिन में किसी भी टाइम इसे पिया जा सकता है. इसकी मदद से शरीर में मौजूद सभी तरह के टॉक्सिन्स और गंदगी बाहर निकल जाती है जिससे चेहरे पर निखार आना शुरू हो जाता है. स्किन के साथ-साथ इससे सेहत भी हेल्दी बनी रहती है.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
