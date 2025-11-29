What is Skin Purging: चेहरे पर बार-बार फुंसी और दाने निकल रहे हैं? त्वचा खराब होने का संकेत या क्लियर स्किन शुरुआत? जानिए स्किन पर्जिंग क्या है

What is Skin Purging: आजकल प्रदूषण, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते स्किन पर बुरा प्रभाव पड़ता है. हालांकि, त्वचा को हेल्दी रखने के लिए लोग नए-नए स्किन केयर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे चेहरे पर दाने, व्हाइटहेड्स या छोटे पिंपल्स उभरने लगते हैं. चेहरे का ऐसा हाल देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि जो चीज वह त्वचा पर इस्तेमाल कर रहे हैं वह प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा और डर के कारण अपने प्रोडक्ट्स बदलते रहते हैं. दरअसल, त्वचा की देखभाल में नए सक्रिय तत्वों को शामिल करते हैं, तो ऐसा होना सामान्य होता है. इस प्रक्रिया को स्किन पर्जिंग (Skin Purging) कहा जाता है. चलिए आपको बताते हैं स्किन पर्जिंग क्या होती है और इसका त्वचा पर क्या असर होता है.

स्किन पर्जिंग क्या है?

डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉ. आंचल ने अपने इंस्टाग्राम पर स्किन पर्जिंग को लेकर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें उन्होंने बताया स्किन पर्जिंग क्या होती है. डॉ. आंचल के मुताबिक, स्किन पर्जिंग एक अस्थायी त्वचा प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब आप अपने त्वचा की देखभाल में नए सक्रिय तत्वों को शामिल करते हैं, जैसे कि रेटिनोल, एएचए, बीएचए या बेंजोयल पेरोक्साइड आदि. ये तत्व त्वचा की कोशिकाओं के टर्नओवर को बढ़ाते हैं, जिससे त्वचा की सतह पर मौजूद मृत कोशिकाएं और डेड स्किन जल्दी से बाहर निकलती है. ऐसे में त्वचा पर लाल दाने और साथ में चेहरे का लाल होना, रूखापन और पपड़ी भी दिखाई दे सकती है.

छोटे पिंपल्स, व्हाइटहेड्स, और ब्लैकहेड्स

त्वचा पर लालिमा और सूजन

त्वचा में रूखापन और पपड़ी

स्किन पर्जिंग और ब्रेकआउट में अंतर

स्किन पर्जिंग और ब्रेकआउट दोनों ही त्वचा पर पिंपल्स और दाने का कारण बन सकते हैं, लेकिन इनके कारण और लक्षण अलग-अलग होते हैं. स्किन पर्जिंग तब होता है जब त्वचा नए सक्रिय तत्वों के प्रति प्रतिक्रिया करती है, जबकि ब्रेकआउट त्वचा की अशुद्धियों, हार्मोनल परिवर्तन या अन्य कारकों के कारण होता है.

Healthline के मुताबिक, स्किन पर्जिंग अस्थायी प्रक्रिया है. आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे उत्पादों के साथ आपकी त्वचा के तालमेल बिठाने का एक संकेत है. अगर, पर्जिंग 8 सप्ताह से अधिक समय तक रहती है, बिगड़ जाती है या बहुत अधिक परेशान करती है, तो त्वचा विशेषज्ञ से मिलना चाहिए. ऐसे में त्वचा को हाइड्रेट रखें, सनस्क्रीन का उपयोग करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.