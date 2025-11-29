विज्ञापन

What is Skin Purging: चेहरे पर बार-बार फुंसी और दाने निकल रहे हैं? त्वचा खराब होने का संकेत या क्लियर स्किन शुरुआत? जानिए स्किन पर्जिंग क्या है

Skin Purging: डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉ. आंचल ने बताया स्किन पर्जिंग क्या होती है. डॉ. आंचल के मुताबिक, स्किन पर्जिंग एक अस्थायी त्वचा प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब आप अपने त्वचा की देखभाल में नए सक्रिय तत्वों को शामिल करते हैं,

Read Time: 3 mins
Share
What is Skin Purging: चेहरे पर बार-बार फुंसी और दाने निकल रहे हैं? त्वचा खराब होने का संकेत या क्लियर स्किन शुरुआत? जानिए स्किन पर्जिंग क्या है
स्किन पर्जिंग कैसा दिखता है?
File Photo

What is Skin Purging: आजकल प्रदूषण, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते स्किन पर बुरा प्रभाव पड़ता है. हालांकि, त्वचा को हेल्दी रखने के लिए लोग नए-नए स्किन केयर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे चेहरे पर दाने, व्हाइटहेड्स या छोटे पिंपल्स उभरने लगते हैं. चेहरे का ऐसा हाल देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि जो चीज वह त्वचा पर इस्तेमाल कर रहे हैं वह प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा और डर के कारण अपने प्रोडक्ट्स बदलते रहते हैं. दरअसल, त्वचा की देखभाल में नए सक्रिय तत्वों को शामिल करते हैं, तो ऐसा होना सामान्य होता है. इस प्रक्रिया को स्किन पर्जिंग (Skin Purging) कहा जाता है. चलिए आपको बताते हैं स्किन पर्जिंग क्या होती है और इसका त्वचा पर क्या असर होता है.

यह भी पढ़ें:- Glowing Face Tips: सर्दियों में पिएं ये जूस, कुछ ही दिन में चांद सा चमक उठेगा चेहरा, दाग-धब्बे हो जाएंगे गायब

स्किन पर्जिंग क्या है?

डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉ. आंचल ने अपने इंस्टाग्राम पर स्किन पर्जिंग को लेकर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें उन्होंने बताया स्किन पर्जिंग क्या होती है. डॉ. आंचल के मुताबिक, स्किन पर्जिंग एक अस्थायी त्वचा प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब आप अपने त्वचा की देखभाल में नए सक्रिय तत्वों को शामिल करते हैं, जैसे कि रेटिनोल, एएचए, बीएचए या बेंजोयल पेरोक्साइड आदि. ये तत्व त्वचा की कोशिकाओं के टर्नओवर को बढ़ाते हैं, जिससे त्वचा की सतह पर मौजूद मृत कोशिकाएं और डेड स्किन जल्दी से बाहर निकलती है. ऐसे में त्वचा पर लाल दाने और साथ में चेहरे का लाल होना, रूखापन और पपड़ी भी दिखाई दे सकती है.

स्किन पर्जिंग के लक्षण क्या होते हैं?
  • छोटे पिंपल्स, व्हाइटहेड्स, और ब्लैकहेड्स
  • त्वचा पर लालिमा और सूजन
  • त्वचा में रूखापन और पपड़ी
  • स्किन पर्जिंग और ब्रेकआउट में अंतर

स्किन पर्जिंग और ब्रेकआउट दोनों ही त्वचा पर पिंपल्स और दाने का कारण बन सकते हैं, लेकिन इनके कारण और लक्षण अलग-अलग होते हैं. स्किन पर्जिंग तब होता है जब त्वचा नए सक्रिय तत्वों के प्रति प्रतिक्रिया करती है, जबकि ब्रेकआउट त्वचा की अशुद्धियों, हार्मोनल परिवर्तन या अन्य कारकों के कारण होता है.

त्वचा में पर्जिंग हो रही है तो क्या करें

Healthline के मुताबिक, स्किन पर्जिंग अस्थायी प्रक्रिया है. आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे उत्पादों के साथ आपकी त्वचा के तालमेल बिठाने का एक संकेत है. अगर, पर्जिंग 8 सप्ताह से अधिक समय तक रहती है, बिगड़ जाती है या बहुत अधिक परेशान करती है, तो त्वचा विशेषज्ञ से मिलना चाहिए. ऐसे में त्वचा को हाइड्रेट रखें, सनस्क्रीन का उपयोग करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Skin, Skin Care, Skin Purging, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com