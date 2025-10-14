दिल्ली से कुछ ही घंटों में पहुंचिए रामपुर, झीलों, हरियाली और पहाड़ों के बीच मिलेगा सुकून भरा ट्रिप

Weekend Trip Rampur Vacation: अगर आपको घूमने-फिरने का शौक है तो ये आर्टिकल आपके लिए परफेक्ट है. उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की तरह ही मैदानी जगहों में भी घूमने के लिए कई खूबसूरत लोकेशन हैं. उत्तर प्रदेश का रामपुर (Rampur, Uttar Pradesh) ऐसी ही जगह है, जहां आपको नेचर व्यू (Nature View), एडवेंचर एक्टिविटीज (Adventure Activities) और शांति भरे पल (Peaceful Moments) तीनों एक साथ मिलेंगे. दिल्ली (Delhi) से रामपुर कुछ ही घंटों का रास्ता है, इसलिए ये जगह वीकेंड गेटअवे (Weekend Getaway) के लिए एकदम बढ़िया है. तो चलिए जानते हैं रामपुर के आसपास घूमने की कुछ शानदार जगहों के बारे में.

नैनीताल (Nainital)

उत्तर प्रदेश का मशहूर रामपुर जिला (Rampur District) नैनीताल से लगभग 105 किलोमीटर दूर है. यहां का वातावरण सुकून देने वाला है और नेचर व्यू से भरा हुआ है. अगर आप कुछ घंटे का सफर और कर सकते हैं तो नैनीताल पहुंच जाइए, जहां आप नैनी झील में बोटिंग का मजा ले सकते हैं. यहां की हवा और झील का नजारा आपका दिन बना देगा.

गूलरभोज डैम (Gularbhoj Dam)

रामपुर से सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पर गूलरभोज डैम है जो एक शानदार पिकनिक स्पॉट है. चारों ओर हरियाली और पानी की लहरों के बीच आप मोटरबोट, डोनट बो, पैडल नाव और कयाकिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं. यहां का माहौल परिवार या दोस्तों के साथ वीकेंड बिताने के लिए एकदम परफेक्ट है.

रानीखेत और नौकुचियाताल (Ranikhet And Naukuchiatal)

रामपुर से करीब 110 किलोमीटर दूर है नौकुचियाताल, जो अपनी खूबसूरत झीलों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. यहां का मौसम हमेशा सुहाना रहता है और झील के आसपास कई फन एक्टिविटीज जैसे पैरासेलिंग, बोटिंग और जिपलाइनिंग होती हैं.

अगर आप थोड़ी और दूरी तय करें तो लगभग 150 किलोमीटर पर पहुंचेंगे रानीखेत जो उत्तराखंड के सबसे प्यारे हिल स्टेशनों में से एक है. यहां की हरी-भरी घाटियां, बर्फ से ढके पहाड़ और सुकून भरा माहौल आपको रिफ्रेश कर देगा. आप यहां झूला देवी मंदिर और चौबटिया गार्डन जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स देख सकते हैं.

क्यों जाएं रामपुर? (Why Visit Rampur)

रामपुर सिर्फ एक ऐतिहासिक जिला नहीं है, बल्कि नेचर लवर्स और एडवेंचर चाहने वालों के लिए भी एक बढ़िया लोकेशन है. यहां से आप नैनीताल, नौकुचियाताल, रानीखेत और गूलरभोज जैसी खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो अगर आप इस वीकेंड कहीं घूमने का सोच रहे हैं तो रामपुर ट्रिप (Rampur Trip) पर जरूर जाएं. यहां का सफर छोटा जरूर होगा, लेकिन यादें लंबी चलेंगी.