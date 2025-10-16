यहां 80-100 रुपये में मिल जाती हैं दिवाली की झालर-लड़ियां, सस्ते में निपट जाएगा हजारों का खर्चा

Diwali 2025: दिवाली आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में लोग तमाम तैयारियों में जुट गए हैं. बजारों में त्योहार की रौनक देखने को मिल रही है. गौरतलब है कि दिवाली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है. लोग सालभर दिवाली का इंतजार करते हैं. इस खास मौके पर लोग खुद तो तैयार होते ही हैं, साथ ही अपने घर को भी रंग-बिरंगी लाइट, झालर और लड़ियों से सजाते हैं. हालांकि, हर साल इसमें हजारों का खर्चा आ जाता है. ऐसे में अगर आप इस साल इस खर्चे को कम करना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको दिल्ली-एनसीआर की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां आपको बेहद सस्ते दाम में दिवाली की लाइट मिल जाएंगी. इस जगहों पर सिर्फ 80-100 रुपये से खूबसूरत झालर और लाइट्स मिलना शुरू हो जाती हैं. आइए जानते हैं कहां से खरीदें सबसे सस्ती और बढ़िया क्वालिटी के दिवाली डेकोरेशन आइटम्स.

लाजपत नगर मार्केट (Lajpat Nagar Market, Delhi)

लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है लाजपत नगर मार्केट का. ये दिवाली शॉपिंग के लिए दिल्ली की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है. यहां आपको सिर्फ 80 रुपये से शुरू होने वाली LED झालर, लाइट्स, दीये और रंग-बिरंगी लैंप्स मिल जाएंगे. इतना ही नहीं लाजपत नजर मार्केट में आपको इको-फ्रेंडली सजावट जैसे बांस के लैंप और मिट्टी के दीये भी मिल जाएंगे.

अगर आपको थोड़ी हटकर और यूनिक सजावट पसंद है, तो पहाड़गंज मार्केट आपके लिए बेस्ट जगह है. यहां आपको हैंडमेड लैम्प्स, बीड्स वाली झालरें, ड्रीमकैचर और विंटेज स्टाइल लालटेन बेहद सस्ते दामों में मिल जाएंगी. साथ ही अगर आप खुशबूदार मोमबत्तियां और एसेंशियल ऑयल लेना चाहते हैं, तो यहां का कलेक्शन जरूर देखें.

करोल बाग दिवाली की खरीदारी के लिए एक और शानदार जगह है. यहां की गफ्फार मार्केट में आपको हर तरह की डेकोरेशन लाइट्स, दीये, वॉल हैंगिंग्स और सुंदर झालरें मिल जाएंगी. कीमतें इतनी किफायती हैं कि 1,000 रुपये में पूरा घर सजाया जा सकता है.

अगर आप थोक में खरीदारी करना चाहते हैं, तो सदर बाजार से बेहतर कोई जगह नहीं. यहां LED लाइट्स, पेपर लालटेन, आर्टिफिशियल फूल और पूजा के सामान बेहद कम दामों पर मिलते हैं. दुकानदारों से मोलभाव करें, तो और भी सस्ता मिल जाएगा.

नोएडा के लोगों के लिए अट्टा मार्केट एक बढ़िया ऑप्शन है. यहां हर तरह की सजावट की चीजें जैसे- लाइट्स, लालटेन, पूजन सामग्री और गिफ्ट आइटम्स बहुत ही किफायती दामों पर मिलते हैं.

वहीं, अगर आप गाजियाबाद रहते हैं, तो आपके लिए तुराब नगर मार्केट जाना बेस्ट है. ये मार्केट सिर्फ कपड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि दिवाली डेकोरेशन के लिए भी मशहूर है. यहां 80-150 रुपये तक की झालर और दीये मिल जाते हैं.

ऐसे में अगर आप इस दिवाली कम खर्च में घर को चमकाना चाहते हैं, तो इन बाजारों की सैर जरूर करें.