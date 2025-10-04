मां बनने के बाद भी कैसे फिट दिखती हैं दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट, ट्रेनर ने खोल दिया राज

जब भी कोई महिला मां बनती है तो उसके सामने बच्चे को पालने के अलावा सबसे बड़ा चैलेंज खुद की फिटनेस को मेंटेन रखना होता है. अक्सर देखा जाता है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं का वजन बढ़ जाता है और वो उसे लेकर परेशान रहती हैं. वहीं जब कोई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस मां बनती है तो कुछ ही महीने बाद वो फिर से वैसी ही फिट दिखने लगती हैं, जैसे पहले दिखती थीं. ये सब देखकर तमाम महिलाओं के मन में सवाल आता है कि आखिर ये कौन सा सीक्रेट है, जिससे ये होता है. आज हम आपको दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट की प्रेग्नेंसी के बाद उनकी फिटनेस जर्नी के बारे में बताएंगे. ये राज खुद दोनों की फिटनेस ट्रेनर ने खोला है.

दोनों एक्ट्रेस को किया ट्रेन

सेलेब्स को फिट रखने वालीं ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट समेत तमाम एक्ट्रेसेस को ट्रेनिंग दे चुकी हैं. जब दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट मां बनी थी, तब यास्मिन ने ही दोनों को ट्रेन किया था और रिजल्ट आज आपके सामने है. इन दोनों एक्ट्रेसेस को देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता है कि ये एक बच्चे की मां हैं. आइए जानते हैं कि यास्मिन कराचीवाला ने ऐसा क्या किया और आप इसे कैसे ट्राई कर सकती हैं.

दीपिका और आलिया की फिटनेस का राज

यास्मिन कराचीवाला ने बताया कि दीपिका पादुकोण ने मां बनने के कुछ ही दिनों बाद पिलाटे शुरू कर दिया था. पिलाटे कई एक्सरसाइज का एक फॉर्म है, जिसमें मसल्स पर काम किया जाता है. इससे बेली फैट तेजी से कम होता है और तमाम सेलेब्स इसे अपने रूटीन का हिस्सा बनाते हैं. सबसे खास बात ये है कि इससे एक ही समय में पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है. यास्मिन ने बताया कि आलिया भट्ट ने भी पिलाटे से ही शुरुआत की और कुछ ही महीने में अपनी फिटनेस जर्नी को पूरा कर लिया. दोनों के लिए पिलाटे के साथ एक खास एक्सरसाइज प्लान तैयार किया गया था.

ये चीज बेहद जरूरी

फिटनेस इंफ्लुएंसर और ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला ने ये भी बताया कि फैट से फिट होने की जर्नी में क्या चीज काफी जरूरी है. उन्होंने कहा कि दीपिका और आलिया ने एक्सरसाइज के अलावा अपनी कमिटमेंट और डिसिप्लिन से ये चीज हासिल की, अगर कोई फिट होना चाहता है तो इसके लिए ये दोनों चीजें बेहद जरूरी हैं. उन्होंने बताया कि दोनों ही एक्ट्रेसेस ने कभी कोई बहाना बनाकर एक्सरसाइज मिस नहीं की.