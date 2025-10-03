शरीर में यहां होती है सबसे ज्यादा गंदगी, नहाने के बाद भी रहते हैं लाखों बैक्टीरिया

शरीर को साफ रखने के लिए लोग रोजाना नहाते हैं और हाईजीन का पूरा ध्यान रखते हैं. नहाते हुए लोग साबुन, बॉडी वॉश या फिर शैंपू का इस्तेमाल करते हैं. शरीर के हर हिस्से को अच्छी तरह से साफ किया जाता है और कोशिश होती है कि कहीं भी गंदगी ना रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा गंदा होता है? जहां सफाई करने के बाद भी बैक्टीरिया रहते हैं और ये कभी भी पूरी तरह से साफ नहीं होता है. सबसे खास बात ये है कि ज्यादातर लोग इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं.
जानकर नहीं होगी यकीन
अब शरीर के सबसे गंदे हिस्से की बात हो रही है तो आपको जरूर प्राइवेट पार्ट या फिर नाखूनों का खयाल आया होगा, लेकिन ये सब फिर भी साफ हो जाते हैं. जिस बॉडी पार्ट की बात हम कर रहे हैं, उसका नाम सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा. जानकारी लेने के बाद आप कभी भी इस बॉडी पार्ट को इग्नोर नहीं करेंगे और हमेशा उसकी साफ सफाई का ख्याल रखेंगे.
आंखों का सूखापन कैसे दूर करें? इस असरदार उपाय से दोबारा नहीं होगी आंखों में खुजली
कौन सा है सबसे गंदा बॉडी पार्ट?
आपके शरीर का सबसे गंदा हिस्सा आपकी नाभि होती है, जहां हजारों तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं. एक स्टडी में बताया गया था कि नाभि में दो हजार से ज्यादा तरह के बैक्टीरिया होते हैं और इनकी संख्या करोड़ों में होती है. नाभि में पसीना बहकर चला जाता है और जब हम नहाते हैं तो ये साफ नहीं हो पाता, यही वजह है कि नाभि से पसीने की बदबू भी आती है. नाभि का आकार एक छेद जैसा होता है, इसीलिए बैक्टीरिया के पनपने के लिए ये एक सबसे सही जगह है.
कैसे करें सफाई?
कई लोगों को नाभि में गंदगी के चलते काफी दिक्कत होने लगती है. इसमें खुजली और रैश होना आम बात है, अगर ऐसा होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. नाभि को साफ रखने के लिए आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा आप रुई से हफ्ते में एक बार इस हिस्से को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं. यहां जमा मैल निकालने के बाद इसे पानी से धोना चाहिए. जब भी नहाएं तो बाकी बॉडी पार्ट्स की तरह इसे भी अच्छे से धोएं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं