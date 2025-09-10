विज्ञापन

लंबे समय तक Kiss करना होठों को पड़ सकता है भारी, जानें क्यों इंटरनेट पर लोग ढूंढ रहे हैं समाधान

Deep kissing side effects: डीप किसिंग भले ही रोमांस का हिस्सा है, लेकिन यह आपके होंठों के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है. सूजन, ड्राईनेस और इंफेक्शन से बचने के लिए सही देखभाल और हाइजीन बेहद जरूरी है.

लंबे समय तक Kiss करना होठों को पड़ सकता है भारी, जानें क्यों इंटरनेट पर लोग ढूंढ रहे हैं समाधान
Deep Kissing Side Effects: रोमांस के बीच होंठों को झेलनी पड़ सकती है ये परेशानियां

Lips swelling after deep kiss: रोमांस और प्यार जताने का सबसे आसान तरीका है 'किस'. फिल्मों में यह जितना खूबसूरत और रोमांचक लगता है, हकीकत में कभी-कभी उतना ही परेशान करने वाला साबित हो सकता है. खासतौर पर डीप किसिंग (Deep Kissing) अगर लंबे समय तक हो या फिर पार्टनर की ओरल हाइजीन सही न हो, तो यह आपके होंठों को नुकसान पहुंचा सकती है. यही कारण है कि बहुत सी लड़कियां हनीमून पीरियड में होंठों की सूजन या जलन जैसी समस्याओं का सामना करती हैं और फिर चुपचाप इंटरनेट पर सॉल्यूशन खोजने लगती हैं.

Photo Credit: Pexels

क्यों होते हैं होंठ संवेदनशील? (Kiss se hone wale nuksan)

होंठों की त्वचा शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में बेहद पतली होती है और इसमें पसीने की ग्रंथियां नहीं होतीं. इस वजह से ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं और किसी भी बाहरी दबाव या लंबी किसिंग से इन्हें नुकसान पहुंच सकता है. यही कारण है कि डीप किस करने पर होंठ फटने, जलने और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

डीप किसिंग के साइड इफेक्ट्स (Side Effects of Deep Kissing)

होंठों में ड्राईनेस

लंबे समय तक किस करने से होंठों की नमी कम हो जाती है और ये रूखे व बेजान दिखने लगते हैं.

त्वचा फटना और पपड़ी जमना

पतली स्किन होने के कारण ज्यादा दबाव या लंबी किसिंग से होंठ फट सकते हैं.

जलन और चुभन

खराब ओरल हाइजीन, स्मोकिंग या तंबाकू खाने वाले पार्टनर के साथ किस करने से होंठों में जलन और खुजली हो सकती है.

सूजन और लालिमा

डीप किसिंग के बाद कई बार होंठों पर हल्की या ज्यादा सूजन आ सकती है.

मूड खराब होना

जहां छोटी किस मूड को बेहतर बनाती है, वहीं बहुत लंबी किसिंग होंठों की तंत्रिकाओं को थका देती है और मूड पर उल्टा असर डाल सकती है.

सांस लेने में दिक्कत

लगातार 2 मिनट से ज्यादा किस करने पर सांस फूलने लगती है, खासकर जिन लोगों को अस्थमा की समस्या हो।

इंफेक्शन का खतरा

अगर पार्टनर की ओरल हाइजीन ठीक नहीं है, तो हर्पीज और बैक्टीरियल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है.

डीप किसिंग के बाद सूजन से कैसे पाएं राहत? (Remedies for Swollen Lips After Kissing)

  • ठंडा कॉटन पैड: होंठों पर ठंडी पट्टी रखने से तुरंत आराम मिलता है.
  • मलाई या लिप बाम: नमी वापस लाने के लिए घरेलू मलाई या मॉइस्चराइजिंग लिप बाम लगाएं.
  • लिक्विड डाइट: ज्यादा पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें.
  • ओवर द काउंटर मेडिसिन: ज्यादा सूजन होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं.
  • ट्रिगर्स से बचें: कुछ समय तक किसिंग या एलर्जी वाले प्रोडक्ट्स से बचें.
Photo Credit: Unsplash

कब लें डॉक्टर की मदद? (dry lips after deep kissing)

अगर होंठों की सूजन 24 घंटे से ज्यादा बनी रहती है, उनमें जलन बढ़ रही है या खाना-पीना मुश्किल हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

