Dandruff होने पर कितने दिनों में बाल धोने चाहिए? यहां जानें डैंड्रफ से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका

Dandruff Cure: डैंड्रफ बालों से जुड़ी एक आम समस्या है, जिससे अक्सर लोग परेशान रहते हैं. वहीं, बालों में डैंड्रफ (Dandruff Remedy) न केवल शर्मिंदगी का कारण बनता है, बल्कि इससे स्कैल्प पर खुजली और जलन की समस्या भी बढ़ जाती है. इसके अलावा गंभीर मामलों में डैंड्रफ स्कैल्प इंफेक्शन (Scalp Infection) का कारण भी बन सकता है. ऐसे में समय रहते डैंड्रफ से छुटकारा पाना बेहद जरूरी हो जाता है. इसके लिए यहां हम आपको कुछ खास टिप्स बता रहे हैं.

इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर डैंड्रफ होता क्यों हैं? (Dandruff Causes)

इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. जैसे- स्कैल्प पर सीबम का उत्पादन ज्यादा होना, केमिकल बेस्ड हेयर प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल, हॉर्मोनल बदलाव, तनाव, स्कैल्प की ठीक तरह से देखभाल न करना आदि. इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस, सोरायसिस या एक्जिमा भी डैंड्रफ का कारण बन सकती हैं.

मामले को लेकर अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी की एक रिपोर्ट बताती है, 'हल्के डैंड्रफ का इलाज आमतौर पर घर पर किया जा सकता है. इसके लिए आपको कुछ खास बातों पर ध्यान देना जरूरी है. जैसे-

अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक, अगर आपको रूसी यानी डैंड्रफ की समस्या है, तो एंटी डैंड्रफ शैंपू का इस्तेमाल करें.

इसके लिए आपके शैंपू में जिंक पाइरिथियोन, सैलिसिलिक एसिड, सल्फर, सेलेनियम सल्फाइड, केटोकोनाजोल, या कोल टार शैंपू जैसे इंग्रेडिएंट होने चाहिए.

हालांकि, शैंपू के इस्तेमाल से पहले हेयर एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें.

डैंड्रफ शैंपू को स्कैल्प पर लगाकर अच्छी तरह झाग बनाएं. कुछ शैंपू को स्कैल्प पर 5-10 मिनट तक लगाकर छोड़ने की जरूरत हो सकती है. इसके लिए शैंपू के लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें.

कितने दिनों में करें हेयर वॉश? (How Often Should You Wash Your Hair?)

इस सवाल को लेकर रिपोर्ट बताती है, 'डैंड्रफ होने पर कितने दिनों में हेयर वॉश करना चाहिए, ये आपके बालों के टाइप पर निर्भर करता है.

अगर आपके बाल पतले या सीधे हैं और स्कैल्प ऑयली है, तो आप रोज नॉर्मल शैंपू कर सकते हैं और एंटी डैंड्रफ शैंपू को हफ्ते में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं.

अगर आपके बाल मोटे या घुंघराले हैं, तो आपको बाल धोने की आवश्यकता के अनुसार शैंपू करना चाहिए. यानी जब आपको बाल गंदे या चिपचिपे नजर आएं, तब शैंपू करें. घुंघराले बालों पर हफ्ते में एक बार एंटी डैंड्रफ शैंपू का इस्तेमाल करें.

इन बातों का रखें ध्यान

कुछ डैंड्रफ शैंपू, जैसे कोल टार वाले शैंपू, स्कैल्प को सूर्य की हानिकारक UV किरणों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना सकते हैं. ऐसे में सूरज से स्कैल्प को बचाने के लिए छांव में रहें, या टोपी और स्कार्फ पहनकर बाहर निकलें.

वहीं, अगर डैंड्रफ इन उपायों से ठीक नहीं होता या गंभीर हो जाता है, तो बिना अधिक समय गवाए एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.