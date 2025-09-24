विज्ञापन

डांडिया नाइट का लेना है मजा तो ध्यान रखें ये बातें, नहीं लगेगी चोट, ना होगी थकान

नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और हर किसी को डांडिया नाइट्स और गरबा का इंतजार रहता है. आप भी डांडिया खेलने जाने वाले हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें.

आइए आपको बताते हैं आपको एंजॉय करना है तो किन बातों का खास ध्यान रखना है.

Dandiya Night 2025: नवरात्रि (Navratri 2025) 22 सितंबर से शुरू होने वाले हैं और इसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है. नवरात्रि में डांडिया (Dandiya Night) और गरबा नाइट्स में जाने का लोग पूरे साल इंतजार करते हैं. नवरात्रि देशभर में धूमधाम से मनाई जाती है इसकी तैयारियां लोग लंबे समय से करना शुरू कर देते हैं. नवरात्रि में गरबा और डांडिया को खूब एंजॉय किया जाता है मगर कई बार एक जरा सी लापरवाही आपका पूरा मजा किरकिरा कर देती है. डांडिया खेलते समय कई लोगों को चोट लग जाती है तो कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है. ऐसे में थोड़ी सी सावधानी बरत कर आप इस फेस्टिवल (Festival) को खूब एंजॉय कर रहे हैं. आइए आपको बताते हैं आपको एंजॉय करना है तो किन बातों का खास ध्यान रखना है.

स्ट्रेचिंग जरूर करें (Do Stretching)
अगर आप गरबा या डांडिया खेलने गए हैं तो शुरू करने से पहले आपको वॉर्म अप या स्ट्रेचिंग करना बेहद जरूरी है. अगर आप शरीर को हल्का स्ट्रेच कर लेते हैं तो इससे बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है जिससे डांडिया खेलते समय आपको किसी तरह की मोच नहीं आती है.

प्रैक्टिस कर लें (Practice Dance Step)
डांडिया के लिए लोग नवरात्रि आने से पहले ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं. जब आप अपने पार्टनर के साथ पहले ही प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे जब डांडिया नाइट में जाते हैं तो चोट लगने का खतरा कम हो जाता है और आप खूब अच्छे से एंजॉय भी कर पाते हैं.

पानी पीते रहें (Drink Water)
डांडिया खेलते समय शरीर से बहुत पसीना निकलता है. ऐसे में शरीर को  हाइड्रेट रखना बेहद जरुरी होता है. इसके लिए बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए डांस के बीच-बीच में पानी या नींबू पानी पीते रहें.

आरामदायक कपड़े पहने (Wear Comfortable Clothes)
डांडिया खेलने जाते हैं तो आप लंबे समय तक डांस करते रहते हैं. ऐसे में जब डांडिया खेलने जाते हैं तो कंफर्टेबल कपड़े पहनें और चप्पल भी आरामदायक पहने जिससे आपको आराम मिले.

लाइट डाइट ले (Eat Light Food)
डांडिया खेलने से पहले पेट भरकर खाना ना खाएं. आप जब डांस करने से पहले पेट भरकर खाना खा लेते हैं तो उसके बाद परेशानी होने लगती है. ऐसे में डांडिया खेलने जाने से पहले हल्का खाना ही खाएं ताकी डांस करते समय आपको कोई परेशानी ना हो.

