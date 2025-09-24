इन 9 शहरों में गरबा नाइट्स का जलवा, हर साल होता है ग्रैंड सेलिब्रेशन, उमड़ता है जनसैलाब

Garba Night Celebration: गरबा, गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है. मगर अब देशभर में इसे लोग करते हैं. नवरात्रि में गरबा नाइट्स होती हैं और लोग इसका कई महीने पहले से इंतजार कर रहे होते हैं और तैयारियां शुरू कर देते हैं. गरबा की प्रैक्टिस से लेकर आउटफिट तक हर चीज सब पहले से रेडी कर लेते हैं ताकि जब गरबा नाइट में जाएं तो वो सबसे अलग लगे. पहले गरबा सिर्फ गुजरात में हुआ करता था मगर अब पूरे देश में नवरात्रि में गरबा नाइट्स रखी जाती जिसका लोग आनंद उठाते हैं. आपको बताते हैं देशभर में किन शहरों में सबसे ज्यादा गरबा नाइट्स धूमधाम से मनाई जाती है.

अहमदाबाद

गरबा की असली आत्मा अहमदाबाद में बसती है. यहां पर विशाल मैदानों में हजारों लोग ट्रेडिशनल कपड़ों में गरबा करते हैं. नवरात्रि का फील लेना हो तो आपको इस समय में अहमदाबाद जरूर जाना चाहिए. जीएमडीसी ग्राउंड और कर्णावती क्लब यहां की पॉपुलर जगह हैं.

Photo Credit: Canva

वडोदरा

गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में, वडोदरा गरबा के लिए जाना जाता है. यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा यहां के मेन प्रोग्राम हैं.

राजकोट

गरबे की धूम वैसे तो पूरे गुजरात में देखने को मिलती है लेकिन राजकोट में गरबे का जोश अलग ही लेवल पर होता है. यहां की ट्रेडिशनल धुनें और उत्साही भीड़ एक बीच एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है.

मुंबई

मुंबई में बॉलीवुड का ग्लैमर गरबा में घुल जाता है. यहां कई बड़े गरबा इवेंट्स होते हैं जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स जाते हैं. जो इसे बेहद अट्रैक्टिव बनाते हैं.

दिल्ली, एनसीआर

दिल्ली में भी गरबा का जुनून कम नहीं है. कई क्लब और कंम्यूनिटी सेंटर पारंपरिक गरबा के साथ-साथ फ्यूजन नाइट्स का आयोजन करते हैं.

कोलकाता

दुर्गा पूजा के साथ-साथ कोलकाता में भी गरबा का रंग चढ़ता है. यहां के पंडालों में गरबा और डांडिया का आनंद लिया जा सकता है. दुर्गा पूजा के साथ गरबा नाइट सोने पर सुहागा जैसा होता है.

पुणे

पुणे में गरबा का माहौल युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर है. यहां के कॉलेज और क्लब गरबा नाइट्स का आयोजन करते हैं.

सूरत

सूरत का गरबा अपने ग्रैंड और स्टाइलिश आउटफिट्स के लिए मशहूर है. यहां की गरबा नाइट्स में फैशन और संस्कृति का शानदार संगम देखने को मिलता है.

बेंगलुरु

बेंगलुरु में गरबा की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है. यहां की आईटी कंपनियां और कम्युनिटी गरबा नाइट्स का आयोजन करते हैं, जो इसे एक आधुनिक रूप देते हैं.