Hair Care Tips: बाल घुटनों तक बढ़ जाएंगे, बस खाली पेट इन 5 चीजों को खाना-पानी कर दें शुरू, तेल-शैंपू का इस्तेमाल हो जाएगा बंद

Hair Care Tips: बालों को बढ़ाने के लिए खाली पेट कुछ चीजों को खाना-पीना शुरू कर दें. इनके नियमित इस्तेमाल से बालों की मजबूती बढ़ती है और बालों का झड़ना कम होता है.

लंबे, काले और घने बाल करने के उपाय
Hair Care Tips: लंबे, काले और घने बाल हर कोई चाहता है. हर लड़की का सपना होता है कि उसके बाल कम से कम कमर तक लंबे हों, लेकिन आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते बालों की देखभाल बहुत मुश्किल हो गई है, जिसके चलते बाल तेजी से झड़ने लगे हैं और कमजोर हो रहे हैं. इंस्टाग्राम पर यशस्वी सोनी ने अपने अनुभव से कुछ प्राकृतिक उपाय बताए हैं, जो बालों को पोषण देते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं और उनकी ग्रोथ में सुधार करते हैं.

यशस्वी सोनी अपने बालों को बढ़ाने के लिए खाली पेट कुछ चीजों को खाना-पीना शुरू कर दें. इनके नियमित इस्तेमाल से बालों की मजबूती बढ़ती है और बालों का झड़ना कम होता है. चलिए आपको बताते है बालों को लंबा, काला और घना बनाने के लिए प्राकृतिक उपाय.

करी पत्ते- रोजाना खाली पेट करी पत्ता खाना चाहिए. करी पत्ते बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं और सफेद होने से रोकते हैं.

रात भर भिगोए हुए बादाम- रात भर भिगोए हुए बादाम खाने से न सिर्फ शरीर को बल्कि बालों की सेहत को भी फायदा होता है. इनमें बायोटिन और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, जो बालों की मजबूती बढ़ाते हैं और बालों का झड़ना रोकते हैं.

हल्दी का पानी- हल्दी न केवल त्वचा के लिए, बल्कि बालों के लिए भी फायदेमंद है. हल्दी का नियमित सेवन स्कैल्प को डिटॉक्सीफाई करता है, सूजन कम करता है और बालों को मजबूत बनाता है. हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों की जड़ों को पोषण देते हैं.

भीगे हुए मेथी के बीजों का पानी- मेथी के बीजों का पानी पीने से बालों के झड़ने और रूसी से राहत मिल सकती है. इससे बालों का झड़ना कम होता है और डैंड्रफ की समस्या दूर होती है.

नींबू पानी- नींबू पानी बालों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह रूसी कम करता है, स्कैल्प के पीएच स्तर को संतुलित करता है और बालों के विकास को बढ़ावा देता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

