रोज सुबह खाली पेट पिएं इसका पानी, काजू-बादाम से ज्यादा फायदेमंद है इसका बीज, दिखेंगे यंग

Coriander Water Benefits In Hindi: हेल्दी रहने के लिए लोग अपनी डाइट में ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को शामिल करते हैं, जो उनके हेल्थ को बेहतर बनाते हैं. हमारे खानपान का सीधा असर सेहत पर पड़ता है, खासकर सुबह के समय हम जो भी खाते या पीते हैं, वह हमारे बॉडी पर इम्पैक्ट डालता है. यही कारण है कि अक्सर सुबह (Best Morning Drinks For Health) उठकर पानी पीने की सलाह दी जाती है. हम बात कर रहे हैं धनिया की. धनिया अपनी खुशबू और टेस्ट के कारण हर सब्जी का जायका बढ़ा देता है. इसे हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. पहला, हरे धनिया (Health Benefits Of Coriander) की पत्तियों की हम चटनी बना सकते हैं. इससे हमारे खाने का टेस्ट बढ़ जाता है. दूसरा, धनिया के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं. धनिया के बीज मसाले के रूप में हम खाने में डालते हैं, दोनों ही तरह से धनिया खाने से इसका हेल्थ को अच्छा फायदा मिलता है. पानी में धनिया के (Coriander Seeds Water Benefits) बीजों को उबालकर पीने से ये हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है. धनिया एक ऐसा मसाला है जो न केवल खाने का टेस्ट बढ़ाता है, बल्कि हेल्थ के लिए भी इसे वरदान माना जाता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. इसकी तासीर ठंडी होती है जिससे शरीर को ठंडक मिलती है.

मोटापा रखे दूर (Coriander Water For Obesity)

डॉक्टर के अनुसार, धनिया का पानी मोटापे की समस्या को कम करने में कारगर है.

ये न केवल थायरॉइड, लीवर और किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम में फायदेमंद होता है, बल्कि शरीर के भारीपन को दूर करने और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी सहायक है.

यह स्किन से जुड़ी समस्याओं को सुधारने और क्रोनिक बीमारियों के इलाज में भी काम आता है.