20 दिन में 20 साल की हो जाएंगी आप, रोज सुबह कोलेजन बढ़ाने के लिए खाएं ये प्राकृतिक चीजें

Collagen health tips: कोलेजन सिर्फ त्वचा की खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि जोड़, हड्डियां, बाल और immunity के लिए भी जरूरी है. सही diet और lifestyle से इसके फायदे हर उम्र में उठाए जा सकते हैं.

Collagen Ke Fayde: कोलेजन एक खास प्रोटीन है, जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है. यह सिर्फ त्वचा की सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि हड्डियों, जोड़, बाल और नाखूनों के लिए भी बेहद जरूरी है. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कोलेजन केवल anti-aging के लिए है, लेकिन इसके छुपे हुए फायदे इसे हर उम्र में महत्वपूर्ण बनाते हैं.

Skin, Hair और Nails के लिए Collagen का कमाल

कोलेजन त्वचा को नमी और elasticity देता है. उम्र बढ़ने के साथ इसकी कमी से झुर्रियां और skin sagging शुरू हो जाती है. सही मात्रा में कोलेजन लेने से त्वचा युवा (यंग) दिखती है. बाल और नाखून भी मजबूत होते हैं, टूटते कम हैं और naturally healthy लगते हैं.

Joints, Bones और Heart Health

कोलेजन सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं है. यह जोड़ और हड्डियों को मजबूत बनाता है, जिससे घुटनों और कमर में दर्द कम होता है. हाल ही में एक स्टडी में पता चला है कि कोलेजन दिल और रक्त वाहिकाएं (blood vessels) के लिए भी फायदेमंद है.

Gut और Immunity में Collagen की भूमिका

आंत की परत (Gut lining) को मजबूत करके कोलेजन डाइजेशन (digestion) को बेहतर बनाता है. साथ ही, यह immunity और शरीर की रिकवरी में भी मदद करता है.

कोलेजन बढ़ाने के प्राकृतिक तरीके | Natural Ways to Boost Collagen

  • Protein-rich foods: अंडा, चिकन, मछली, दूध.
  • Vitamin C-rich fruits: संतरा, नींबू, अमरूद.
  • Leafy vegetables: पालक, ब्रोकली.
  • Hydration और exercise भी collagen production बढ़ाते हैं.
Collagen Myths तोड़ें

Collagen केवल supplement से नहीं मिलता. Balanced diet और healthy lifestyle से भी शरीर में कोलेजन बढ़ाया जा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

