चेहरा साफ करने के लिए करें इस सफेद चीज का इस्तेमाल, डॉक्टर सुभाष गोयल ने बताया निकल जाएगी पूरी गंदगी, निखरेगी त्वचा

Face Cleaning Tips: रोजाना चेहरे को साफ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दिनभर धूल‑मिट्टी और पसीना त्वचा के पोर्स में जम जाता है, जिससे फेस बेजान सा दिखने लगता है. इसके अलावा समय के साथ-साथ चेहरा की नेचुरल चमक भी फीकी पड़ने लगती है. ऐसे में अधिकतर लोग अपने चेहरे को साफ करने के लिए बाजार में मिलने वाले महंगे-महंगे फेसवॉश जेल या क्रीम का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन केमिकल युक्त होने के कारण इससे स्किन की समस्याओं का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर सुभाष गोयल ने ऐसी नेचुरल चीज के बारे में बताया है जिससे चेहरे की गंदगी तो साफ होगी ही साथ में स्किन में निखार भी आ जाएगा. आइए जानते हैं इसके बारे में...

इस सफेद चीज से साफ करें चेहरा

डॉक्टर सुभाष गोयल बताते हैं कि फेस की सफाई दिन में दो बार दूध से करनी चाहिए. इसके लिए आप कॉटन में दूध लगाएं और फिर अपने चेहरे को साफ करें. इससे फेस पर मौजूद हर तरह की गंदगी तुरंत साफ हो जाएगी. साथ ही ऐसा करने से चेहरे पर धीरे-धीरे निखार भी आने लगता है.



चेहरे को दूध से साफ करने के फायदे

नेचुरल मॉइस्चराइजर

स्किन के लिए दूध एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है. अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई रहती है तो आप रोजाना अपने चेहरे को दूध से साफ कर सकते हैं. इससे स्किन में नमी बनी रहती है और नेचुरल ग्लो भी आने लगता है.

ग्लोइंग स्किन

दूध चेहरे से सभी तरह की गंदगी और डेड सेल्स हटाने में काफी ज्यादा मददगार माना जाता है. रोजाना फेस पर दूध लगाने से स्किन ग्लोइंग और मुलायम बनती है. दरअसल, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो स्किन के लिए काफी लाभकारी होता है.

दाग-धब्बे होंगे कम

अधिकतर लोग अपने फेस के दाग-धब्बों से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और इनसे छुटकारा पाने के लिए महंगी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं. इनकी जगह आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे दाग-धब्बे तो कम होते ही हैं, साथ में कील-मुंहासों से भी छुटकारा मिलता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.