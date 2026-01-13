कोरियाई लड़कियों की तरह चिकनी त्वचा चाहती हैं? इस 4-2-4 नियम का करें पालन, कुछ दिनों में चमकदार होने लगेगी स्किन

Korean Skin Care Rule: खूबसूरत और दमकती त्वचा पाने के लिए कोरियाई महिलाएं कुछ खास नियमों का पालन करती हैं, जो अब दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं. 4-2-4 नियम मुख्य रूप से 'डबल क्लींजिंग' पर आधारित है, जो चेहरे से गंदगी, मेकअप और तेल को पूरी तरह से हटाने में असरदार है. अगर, महंगे ट्रीटमेंट के बिना घर पर ही अपनी त्वचा को निखारना चाहती हैं, तो यह तरीका आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. यह प्रक्रिया ऑयली क्लींजर से शुरू होती है और चेहरे को पानी से धोने के आखिरी चार मिनट तक जारी रहती है. इससे दिन भर चेहरे पर जमा प्रदूषण और सनस्क्रीन की परतें बिना किसी परेशानी के हट जाती हैं. चलिए आपको बताते हैं 4-2-4 कोरियन स्किन केयर रूल क्या है?

4-2-4 कोरियन स्किन केयर रूल

इस कोरियन रूटीन में कुल 10 मिनट लगते हैं, जिसे तीन भागों में बांटा गया है. पहले चार मिनट में चेहरे पर तेल आधारित क्लींजर से मसाज की जाती है, जिससे मेकअप और अतिरिक्त तेल घुल जाता है. इसके बाद दो मिनट तक पानी आधारित क्लींजर (फोम या जेल) का इस्तेमाल करके बची हुई गंदगी को हटाया जाता है. आखिरी चार मिनट में चेहरे को साफ पानी से धोया जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. यह समय त्वचा को न केवल ऊपरी सतह से, बल्कि गहराई से भी साफ करने में सहायक होता है.

इस विधि की सबसे बड़ी खासियत 'डबल क्लींजिंग' है. ऑयल क्लींजर बिना रगड़े ही त्वचा से वॉटरप्रूफ मेकअप, सनस्क्रीन और सीबम को आसानी से हटा देते हैं. दूसरी बार फेस वॉश का इस्तेमाल करने से ऑयल क्लींजर का अवशेष और वातावरण की धूल पूरी तरह से साफ हो जाती है. इससे त्वचा के रोमछिद्र खुल जाते हैं और बाद में लगाया गया सीरम या मॉइस्चराइजर त्वचा में बेहतर तरीके से समा जाता है. यह प्रक्रिया त्वचा को हाइड्रेटेड रखने और उसकी बनावट को बेहतर बनाने में मदद करती है.

4 मिनट - तेल क्लींजर: सूखी त्वचा पर क्लींजिंग ऑयल लगाएं और धीरे-धीरे 4 मिनट तक मालिश करें, खासकर उन जगहों पर जहां मेकअप या सनस्क्रीन लगा हो, ताकि वह पिघल जाए और सीबम निकल जाए.

2 मिनट - फोम क्लींजर: इसके बाद फोमिंग फेस वॉश लगाकर 2 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करें, ताकि बची हुई गंदगी और तेल निकल जाए.

4 मिनट - पानी से धोना: पहले 2 मिनट गुनगुने पानी से त्वचा को अच्छे से धोएं. फिर अगले 2 मिनट ठंडे पानी से धोएं, जिससे रोमछिद्र कसते हैं और त्वचा में ताजगी आती है.

