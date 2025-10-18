विज्ञापन

Choti Diwali 2025: इस 'छोटी' दीवाली पर रिश्तों की 'बड़ी' नाराजगी करें दूर, अपनाएं ये 4 आसान तरीके

Relationship Tips: छोटी दिवाली के दिन आप उन नाराजगी वाले रिश्तों में फिर से प्यार की रोशनी भर सकते हैं. आज हम आपको कुछ आसान टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे 'छोटी' दिवाली पर रिश्तों की बड़ी नाराजगी या कड़वाहट दूर होगी.

छोटी दिवाली 2025

Narak Chaturdashi 2025: 19 अक्टूबर दिन रविवार को छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. इस पर्व को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस या काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है. ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है. इस दिन घर की अच्छे से सफाई की जाती है, दीपक जलाए जाते हैं और हर तरह की नकारात्मकता को दूर किया जाता है. ठीक इस तरह अगर आपका किसी के साथ मनमुटाव है या फिर किसी से नाराजगी चल रही है तो ये पर्व आपके लिए अच्छा अवसर हो सकता है. इस दिन आप उन रिश्तों में फिर से प्यार की रोशनी भर सकते हैं. आज हम आपको कुछ आसान टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे छोटी दिवाली पर रिश्तों की बड़ी नाराजगी या कड़वाहट दूर होगी.

बड़ा दिल रखकर माफ करना सीखें

रिश्तों को बचाने के लिए आपको हमेशा माफ करना सीखना होगा. ऐसे में अगर आप मन में किसी चीज को लेकर बैठे रहेंगे तो कभी भी रिश्तों की कड़वाहट नहीं जाएगी और जीवनभर रिलेशन में नाराजगी होगी. ऐसे में आप इस छोटी दिवाली पर रिश्ते सुधारने के लिए ये टिप अपना सकते हैं. 

पुरानी बातों से आगे बढ़ें

दिवाली के मौके पर जैसे घरों की अच्छे से साफ-सफाई की जाती है और पुरानी चीजों को फेंक दिया जाता है, ठीक उस तरह आप पुरानी बातों को अपने दिल और दिमाग से निकाल दें. इससे रिश्तों पर जमी कड़वाहट की धूल साफ हो जाएगी और विश्वास-प्रेम की रोशनी उजागर होगी.

गिफ्ट या फिर, प्यार सा मैसेज भेजें

किसी रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए दिवाली काफी अच्छा अवसर हो सकता है. ऐसे में रिश्ते सुधारने के लिए आप खुद सामने से जा कर गिफ्ट दें या फिर सरप्राइज प्लान करें. इसके अलावा आप प्यार भरा संदेश सामने वाले को भेज सकते हैं. यकीनन एक छोटा सा मैसेज सालों पुराने खराब रिश्ते में वापस से मिठास ला सकता है. 

खुद बातचीत शुरू करें

किसी भी रिलेशन की गलतफहमी, नाराजगी एक अच्छी कनवरसेशन से दूर की जा सकती है. ये बातचीत दो तरफा ही होनी चाहिए, ऐसे में आप सामने वाले की बात सुन और समझ पाएंगे और अपनी बात भी समझा सकेंगे. इस दिवाली आप सब कुछ भुलाकर खुद बातचीत शुरू करें और रिलेशन को एक नया स्टार्ट दें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

