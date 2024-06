बारिश में छिपकलियों ने नाक में कर दिया है दम तो इस सब्जी का करें इस्तेमाल, नहीं नजर आएंगी फिर कभी

How to get rid of lizard: स्वच्छ वातावरण बनाने और संक्रमण से बचने का एक तरीका यह है कि आप अपने घर को साफ और पेस्ट फ्री रखें. भारतीय घरों में, छिपकलियां सबसे आम कीट हैं. बच्चों और परिवार के सदस्यों को उनके द्वारा फैलाई जाने वाली किसी भी बीमारी से बचाने के लिए घर से छिपकलियों को हटाना बहुत ज़रूरी है. इसलिए, हमने इस लेख में "छिपकलियों से कैसे छुटकारा पाएं" के कुछ आसान घरेलू उपाय बताएं हैं जिसे आप आजमा सकते हैं.

इन 4 चीजों को मिक्स करके बनाइए चाय, पेट की चर्बी गलने से लेकर स्किन में आएगा निखार

छिपकली कैसे भगाएं

अगर आप छिपकली को मारने वाले नहीं बनना चाहते हैं तो काली मिर्च का स्प्रे सबसे बढ़िया ऑप्शन है. अगर आप छिपकलियों से छुटकारा पाने के लिए घरेलू उपचार की तलाश कर रहे हैं, तो काली मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं.

काली मिर्च के स्प्रे की जगह लाल मिर्च पाउडर, हॉट सॉस या लाल मिर्च के गुच्छे का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह आपकी आंखों में जलन पैदा कर सकता है, इसलिए छिपकलियों से छुटकारा पाने के लिए इसे अंधेरे, खाली कमरे में स्प्रे करें.

छिपकलियों को दूर रखने के लिए, अपने घर में कुछ प्याज़ के टुकड़े या कच्चे लहसुन की कलियां रखें. अगर आप उन्हें इधर-उधर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें पानी के साथ एक प्लास्टिक की बोतल में डालें और स्प्रे करें.

आपको नेप्थलीन बॉल को पीसकर एक स्प्रे बॉटल में डालना है फिर, उसमें पानी और 2 चम्मच डिटॉल मिक्स करके पूरे घर के कोनों में छिड़क देना है. इससे छिपकलियां घर से दूर हो जाएंगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.