छिपकली को घर से हमेशा के लिए कैसे हटाएं? यहां जानिए कैसे बनाते हैं Lizard भगाने की दवा

Lizards Remedies: घर में तरह-तरह के कीड़े-मकौड़े आते रहते हैं लेकिन छिपकली (Chipikali) का एक अलग ही आतंक होता है. छिपकली अगर एक बार कमरे में आ जाए तो अच्छे-अच्छे डर के मारे साइड हो जाते हैं. वहीं, छिपकली घर के किसी हिस्से को नहीं छोड़ती है. चाहे किचन हो या फिरा बाथरूम और हॉल, यहां तक कि बालकनी के छज्जे तक पर छिपकली उलटी लटकी हुई नजर आती है. ऐसे में छिपकली (lLizard) भगाने के लिए उसे चप्पल दिखाना भर काफी नहीं होता है. यहां जानिए घर पर ही छिपकली की दवा (Chipkali Bhagane Ki Dawa) किस तरह से बनाकर तैयार की जा सकती है. इस घरेलू दवा से छिपकली अपने आप घर से बाहर भाग जाएगी और आपको फिर कभी नहीं डराएगी.

घर पर कैसे बनाएं छिपकली की दवा | Lizard Home Remedies

लहसुन और प्याज की मदद से छिपकली को भगाया जा सकता है. इन दोनों ही चीजों की सुगंध छिपकली को अच्छी नहीं लगती है. ऐसे में इनका इस्तेमाल छिपकली भगाने में किया जा सकता है. छिपकली से छुटकारा पाने के लिए जहां-जहां छिपकली नजर आती है वहां लहसुन का टुकड़ा या प्याज का टुकड़ा रख दें. छिपकली भगाने के लिए इन दोनों ही चीजों से स्प्रे भी तैयार किया जा सकता है. स्प्रे बनाने के लिए प्याज और लहसुन (Garlic) को पीसकर एक स्प्रे बोतल में पानी डालकर भर लें. इस स्प्रे बोतल को अच्छे से हिलाकर छिपकली पर छिड़कें. छिपकली भागने लगेगी.

छिपकली से छुटकारा पाने के लिए अंडे के छिलके (Eggshells) का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. अंडे के छिलके को कूटकर पाउडर बना लें. यह पाउडर बाल्कनी में, अलमारी के ऊपर, बाथरूम में जहां छिपकली नजर आती है वहां और किचन में भी जगह-जगह छिड़क दें. छिपकली आस-पास भी नहीं भटकेगी.

अगर आप तंबाकू और कॉफी को मिलाकर दवा बना सकते हैं. इसके लिए कॉफी पाउडर और तंबाकू को एकसाथ बराबर मात्रा में मिलाएं और थोड़ा पानी डालकर गोलियां बना लें. इन गोलियों को छिपकली के ठिकानों पर रख दें. इन गोलियों की खुशबू से या फिर इन गोलियों को खाकर छिपकली भाग जाएगी.