Chhath Puja Healthy Drinks Before Fasting: छठ पर्व सूर्य देव की उपासना का सबसे पवित्र और कठिन व्रत माना जाता है. बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक यह पर्व बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस साल छठ का महापर्व (Chhath Puja) 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलेगा. अगर आप निर्जला व्रत रखने की तैयारी कर रहे हैं, तो शरीर को पहले से तैयार करना बेहद जरूरी है ताकि उपवास के दौरान थकान या (Chhath Fast Special Drinks) डिहाइड्रेशन की समस्या न हो. हम कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं (Fasting Tips) जिसे फॉलो कर आप एनर्जेटिक और हाइड्रेटेड रहेंगी.

व्रत से पहले लें पर्याप्त नींद (Get enough sleep before fast)

डॉक्टरों की मानें तो छठ व्रत शुरू करने से पहले अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है. इससे शरीर को एनर्जी मिलती है और व्रत के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती. साथ ही धूप में ज्यादा समय तक न रहें, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो. यदि आप हार्ट, शुगर या बीपी के मरीज हैं, तो व्रत से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें और हेल्थ चेकअप करा लें.

नींबू पानी से शरीर रहता है हाइड्रेटेड (Lemon water keeps body hydrated)

व्रत से पहले नींबू पानी पीना एक बेहतरीन विकल्प है. इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को एनर्जी देने के साथ हाइड्रेट भी रखते हैं. यह सिर चकराना, थकान या बेचैनी जैसी समस्याओं को रोकने में मदद करता है.

Photo Credit: Canva

गुड़ का पानी है एनर्जी से भरपूर देसी ड्रिंक (Jaggery water energy rich drink)

गुड़ का पानी शरीर को नैचुरल रूप से एनर्जी देता है. यदि आप व्रत से पहले इसे पीते हैं, तो निर्जला व्रत के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होगी. इसके स्वाद और फायदों को बढ़ाने के लिए इसमें पुदीना या नींबू का रस मिला सकते हैं. यह शरीर को ठंडक देता है और डाइजेशन को भी दुरुस्त रखता है.

ताजे फलों का रस (Fresh Fruit Juice)

अगर आप कुछ ताजगी भरा चाहते हैं तो व्रत से पहले ताजे फलों का जूस जरूर पिएं. संतरा, मौसंबी या अनार का जूस शरीर में नैचुरल शुगर और इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बढ़ाता है, जिससे एनर्जी बनी रहती है. यह आपके शरीर को अंदर से हाइड्रेटेड रखता है और निर्जला व्रत को आसानी से पूरा करने में मदद करता है.

नारियल पानी है सबसे बेहतर सोर्स (Coconut water)

व्रत शुरू करने से एक दिन पहले नारियल पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है. यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स बनाए रखता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है. नारियल पानी में मौजूद मिनरल्स और नैचुरल शुगर आपको पूरे दिन तरोताजा और एनर्जेटिक रखते हैं, जिससे व्रत के दौरान थकान महसूस नहीं होती.