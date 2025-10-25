विज्ञापन

Chhath Puja 2025: कर रहे हैं छठ तो इन 5 फलों के बिना अधूरी है पूजा, अभी कर लें चेक, छठ मईया की बरसेगी कृपा

Chhath Puja 2025: छठ पूजा की टोकरी और सूप में कुछ फलों का होना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. अगर, पूजा के दौरान इन फलों को पूरा नहीं किया जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है.

छठ पूजा फल लिस्ट
Chhath Puja 2025: छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, शुद्धता और आत्मसंयम का प्रतीक है. यह त्योहार भगवान सूर्य और छठी मइया को समर्पित है, जो परिवार की समृद्धि, स्वास्थ्य और संतानों की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है. इस पर्व की सबसे खास बात यह है कि इसमें संपूर्ण पूजा प्रकृति के उपहारों जल, सूर्य, और फलों से की जाती है. इस साल यह पर्व 25 अक्टूबर से शुरू हो गया है और 28 अक्टूबर को समाप्त होगा. चार दिनों तक व्रत, स्नान, पूजा और अर्घ्य अर्पण की परंपरा निभाई जाती है.

छठ पर्व के पहले दिन नहाय खाय होता है. वहीं, खरना के दिन से व्रत का आरंभ हो जाता है और अगले दिन टोकरी में कई प्रकार के फल, पकवान आदि लेकर घाट पर जाया जाता है. टोकरी और सूप में कुछ फलों का होना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. अगर, पूजा के दौरान इन फलों को पूरा नहीं किया जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है. ये फल छठ मैया को भी बेहद प्रिय हैं. ऐसे में इन्हें लाना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए. चलिए आपको बताते हैं छठ मईया के 5 प्रिय फल जो पूजा के लिए जरूरी हैं.

नारियल

छठ पूजा की थाली में नारियल सबसे पवित्र फल माना जाता है. नारियल चढ़ाने से घर में सुख-शांति और संपन्नता आती है. नारियल भगवान सूर्य को अर्पित करने वाला पहला फल माना जाता है.

केला

केला छठ पूजा में हर अर्घ्य में शामिल किया जाता है. केला छठी मईया का प्रिय फल है और परिवार की वृद्धि तथा संतान सुख का प्रतीक है.

नींबू

नींबू शुद्धता और नकारात्मक एनर्जी से बचाने का काम करता है, इसलिए नींबू को बचाव का प्रतीक माना जाता है. छठ पूजा में नींबू चढ़ाने से घर के वातावरण में सकारात्मकता और शांति आती है.

सुथनी

मिट्टी से निकलने वाला यह फल सिर्फ के लिए ही नहीं, बल्कि कई बीमारियों से बचाता है. सुथनी को बहुत पवित्र और शुद्ध माना जाता है.

गन्ना

छठ पूजा में गन्ने का विशेष महत्व है. यह परंपरा कोसी भरने की रस्म से जुड़ी होती है. गन्ना घर में सुख-शांति लाता है. छठ मईया को पत्ते सहित गन्ना अर्पित करना शुभ माना जाता है.

