Chea seeds और Tulsi में से किसे खाने से घटेगा आपका Weight, इन बातों को जानने के बाद वेट लॉस का फंडा जान जाएंगे आप

Chea और Basil बीज के पोषक तत्वों की बात करें तो दोनों में लगभग समान होते हैं.

खास बातें चिया के बीज एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं.

तुलसी में कैलोरी बिल्कुल नहीं होती है.

चिया और तुलसी दोनों ही वजन कम करने में हैं सहायक.

Chea seeds Vs Basil Seeds For Weight Loss: आजकल लोग अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं कभी योगा तो कभी जिम और तो और डाइट (diet for weight loss) का भी सहारा लेते हैं. लेकिन फिर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता है. कुछ लोग अपने वजन घटाने के दौरान बहुत सी चीजें आजमाते हैं जिसमें से एक है चिया और तुलसी के बीज का सेवन. आपको बता दें कि ये दोनों ही औषधियां इम्यूनिटी बढ़ाकर वजन को घटाने (Chea seeds Vs Basil Seeds For Weight Loss) का काम करती हैं. लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें से बेहतर कौन है वजन घटाने के लिए.