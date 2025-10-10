विज्ञापन

क्या आप भी बची हुई चाय दोबारा गर्म करके पीते हैं? जानिए कितनी देर में खराब हो जाती है रखी हुई चाय

दूध वाली चाय 1-2 घंटे में खराब हो सकती है, बार-बार गर्म करने से एसिडिटी और पोषक तत्वों की कमी होती है. ताजी चाय ही सेहत और स्वाद दोनों के लिए बेहतर है, बची चाय जल्दी इस्तेमाल करें.

1 घंटे पुरानी चाय बन सकती है आपकी सेहत की दुश्मन, जानिए कैसे बनती है 'ज़हर'

Chai ko bar-bar garam karne se kya hota hai: हममें से ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत एक कप गरमा-गरम चाय से होती है, लेकिन कई बार यही चाय कुछ कामों के बीच बच जाती है और हम सोच लेते हैं 'थोड़ी देर में गर्म करके पी लेंगे' सुनने में आम सी बात है, पर क्या आप जानते हैं कि यही आदत आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है?

कितनी देर में खराब हो जाती है दूध वाली चाय? (dudh wali chai)

दूध वाली चाय को ज़्यादा देर तक रखना खतरे से खाली नहीं. गर्मियों के मौसम में यह 2 से 3 घंटे के भीतर ही खराब होने लगती है. कमरे के तापमान पर बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं और चाय के पोषक तत्व नष्ट होने लगते हैं. अगर आप सोचते हैं कि दोबारा गर्म करके पीने से सब ठीक हो जाएगा, तो यह भूल जाइए. बार-बार गर्म करने से चाय में मौजूद टैनिन एसिडिक हो जाता है, जिससे एसिडिटी, गैस और पाचन संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

ब्लैक टी और ग्रीन टी कितनी देर तक टिकती हैं? (healthy tea habits)

ब्लैक टी या ग्रीन टी थोड़ी देर ज़्यादा चल सकती हैं. अगर इन्हें फ्रिज में रखा जाए तो 6-8 घंटे तक सुरक्षित रहती हैं, लेकिन ध्यान रहे जितनी देर आप इन्हें रखेंगे, उनका स्वाद और एंटीऑक्सीडेंट गुण उतना ही कम हो जाता है.

कैसे पहचानें खराब हो चुकी चाय? (Reheated tea side effects)

  • स्वाद में खट्टापन या कड़वाहट.
  • चाय से अजीब गंध या परत जमना.
  • रंग का बदलना या झाग आना.
  • पीने पर गले में खराश या जलन महसूस होना.
  • अगर इनमें से कोई लक्षण दिखे, तो चाय तुरंत फेंक दें.

रखी हुई चाय से होने वाले नुकसान (tea health risks)

  • पाचन तंत्र पर असर: एसिडिटी, गैस, कब्ज और फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है.
  • न्यूट्रिशनल लॉस: एंटीऑक्सीडेंट्स खत्म और पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं.
  • गट हेल्थ पर असर: दोबारा गर्म की गई चाय से गट बैक्टीरिया कमजोर पड़ सकते हैं.
क्या करें ताकि चाय रहे हेल्दी? (chai health risk)

  • ताजी चाय बनाएं और तुरंत पीएं.
  • अगर बची भी है, तो 1-2 घंटे के भीतर खत्म करें.
  • बार-बार गर्म करने से बचें.
  • जरूरत हो तो फ्रिज में रख सकते हैं, पर 6–8 घंटे से ज्यादा नहीं.

छोटी सी बात, बड़ी सीख (purani chai ke nuksan)

चाय जितनी ताजगी देती है, उतनी ही जल्दी खराब भी हो जाती है, इसलिए अगली बार जब बची हुई चाय देखें, तो सोचिए कहीं यह सेहत का दुश्मन तो नहीं बन जाएगी?

