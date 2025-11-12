विज्ञापन

Cardamom Benefits: इलायची के पत्ते सुंदरता में लगाएंगे चार चांद, पाचन शक्ति भी हो जाएगी बूस्ट, जानिए कैसे करें सेवन

Cardamom Benefits: इलायची के पत्ते शरीर को अद्भुत फायदे पहुंचाते हैं. ये छोटे-से पत्ते शरीर को डिटॉक्स करने से लेकर त्वचा को निखारने तक के लिए बहुत लाभकारी है.

इलायची के पत्ते का उपयोग कैसे करें?
Elaichi Ke Patte Ke Fayde: इलायची एक ऐसी चीज है, जो खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है. इलायची का सेवन खाना पकाने में तो खूब होता है, लेकिन इलायची के पत्ते भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं. कई रिसर्च के मुताबिक, रोज सुबह खाली पेट इलायची के पत्ते चबाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और ओवरऑल हेल्थ को भी फायदा मिलता है. इलायची के पत्तों के अद्भुत फायदे होते हैं. ये छोटे-से पत्ते शरीर को डिटॉक्स करने से लेकर त्वचा को निखारने तक के लिए बहुत लाभकारी है.

इलायची के पत्तों के पोषक तत्व

इलायची के पत्तों में कई पोषक तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. इलायची के पत्तों में कार्बोहाइड्रेट,  फाइबर, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और विटामिन सी, बी1, बी2, बी3, और बी6 जैसे पोषक तत्व होते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं, जो शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करते हैं.

इलायची के पत्तों के फायदे

इंस्टाग्राम पेज हिमांशु भट्ट पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें बताया कि इलायची की तरह ही इलायची के पत्ते भी लाभकारी होते हैं. चाय या फिर खाने में इलायची के पत्ते भी डाले जा सकते हैं और इन पत्तों से भी इलायची जैसा स्वाद ही मिलेगा. इसके अलावा सुबह खाली पेट इलायची के पत्तों को चबाकर खाने से मुंह की बदबू और कई फायदे मिलते हैं.

त्वचा के लिए इलायची के पत्ते

इलायची के पत्ते का सेवन करने से त्वचा को बहुत फायदा मिलता है. इलायची के पत्ते में एंटी-इफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो हमारी त्वचा को हेल्दी और सुंदर बनाते हैं.

पाचन के लिए इलायची के पत्ते

इलायची के पत्ते पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. यह गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं को कम करते हैं, क्योंकि ये पाचक एंजाइमों को एक्टिव करते हैं. इलायची के पत्तों को चबाने से या इन्हें चाय में डालकर पीने से पाचन में सुधार होता है और पेट हल्का रहता है.

