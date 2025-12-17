विज्ञापन

चेहरे पर डर्मा रोलर चलाने से क्या होता है? जानें फेस के लिए सबसे अच्छा Derma Roller कौन सा है, क्या इससे झाइयां खत्म हो सकती हैं

Derma Roller For Face: आइए जानते हैं कि आखिर डर्मा रोलर होता है, इससे स्किन पर कैसा असर होता है और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है.

चेहरे पर डर्मा रोलर के इस्तेमाल से क्या होता है?

Derma Roller For Face: ब्यूटी इंडस्ट्री में आए दिन नए-नए ट्रेंड वायरल होते रहते हैं. इसी कड़ी में आजकल स्किन केयर में डर्मा रोलर काफी पॉपुलर हो गया है. लोगों का कहना है कि डर्मा रोलर के इस्तेमाल से चेहरे से पिंपल्स, दाग-धब्बों को साफ करने में मदद मिल सकती है, इससे झाइयां कम होती हैं, साथ ही एजिंग के लक्षण जैसे झुर्रियां या फाइन लाइंस भी कम हो जाती हैं. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए जानते हैं कि आखिर डर्मा रोलर होता है, इससे स्किन पर कैसा असर होता है और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है. 

डर्मा रोलर क्या होता है?

डर्मा रोलर एक छोटा सा टूल होता है, जिसमें बहुत बारीक सुइयां लगी होती हैं. जब इसे चेहरे पर चलाया जाता है, तो स्किन पर बहुत छोटे-छोटे माइक्रो घाव बनते हैं. इससे स्किन को संकेत मिलता है कि वह नया कोलेजन और इलास्टिन बनाए. यही कोलेजन स्किन को टाइट, स्मूद और जवां बनाता है.

डर्मा रोलर के फायदे

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, सही तरीके से डर्मा रोलर का इस्तेमाल स्किन को कई तरह से फायदा पहुंचा सकता है. इससे- 

  • झुर्रियां और फाइन लाइंस कम होती हैं
  • पिंपल्स के दाग और एक्ने स्कार हल्के होते हैं
  • झाइयां हल्की हो सकती हैं
  • स्किन का टेक्सचर बेहतर होता है
  • खुले पोर्स छोटे दिखने लगते हैं और 
  • स्किन केयर प्रोडक्ट्स ज्यादा अच्छे से काम करते हैं.
क्या रोज डर्मा रोलर चलाना चाहिए?

रिपोर्ट में बताया गया है, रोज डर्मा रोलर चलाना स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है. इससे जलन, रेडनेस, इंफेक्शन और स्किन डैमेज का खतरा बढ़ जाता है. डर्मा रोलर की फ्रीक्वेंसी सुई की लंबाई पर निर्भर करती है. जैसे-

  • 0.25 mm वाला ड्रमा रोलर एक दिन छोड़कर अगले दिन इस्तेमाल करना चाहिए.
  • 0.5 mm वाला ड्रमा रोलर हफ्ते में 1 से 3 बार इस्तेमाल करना चाहिए.
  • 1.0 mm वाला ड्रमा रोलर 10 से 14 दिन में एक बार इस्तेमाल करना चाहिए.
  • 1.5 mm वाला ड्रमा रोलर 3 से 4 हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना चाहिए.
  • 2.0 mm वाला ड्राम रोलर घर पर इस्तेमाल न करें.
डर्मा रोलर इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है?
  • रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे पहले डर्मा रोलर को 70% अल्कोहल में 5-10 मिनट तक साफ करें.
  • चेहरे को माइल्ड फेस वॉश से धो लें.
  • अगर सुई 0.5 mm से ज्यादा है, तो चेहरे को भी अल्कोहल से हल्का पोंछें.
  • चेहरे को हिस्सों में बांटकर एक ही दिशा में हल्के हाथ से रोल करें.
  • आंखों के आसपास रोल न करें.
  • रोलिंग के बाद सिर्फ पानी से चेहरा धोएं.
  • डर्मा रोलर को दोबारा अच्छे से साफ करके सुरक्षित रखें.
डर्मा रोलर के बाद क्या लगाएं?

डर्मा रोलर के बाद सिर्फ जेंटल मॉइश्चराइजर लगाएं. उस दिन Vitamin C, Retinol, Salicylic Acid जैसे एक्टिव प्रोडक्ट्स न लगाएं.

रिजल्ट कब दिखता है?

रिपोर्ट में बताया गया है, 2-3 सही सेशन के बाद ही स्किन में फर्क दिखने लगता है. यानी डर्मा रोलर स्किन के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका रोज इस्तेमाल करना सही नहीं है. साथ ही इसे हमेशा सही साइज, सही तरीके और सही गैप के साथ ही इस्तेमाल करें. वहीं, अगर आपको स्किन से जुड़ी कोई परेशानी है, तो ड्रमा रोलर के इस्तेमाल से पहले एक बार स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

