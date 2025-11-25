सर्दियों में बच्चे को अनार खिलाना चाहिए या नहीं? Parenting Coach ने बताया क्या अनार खाने से सर्दी-जुकाम बढ़ता है

Can kids eat pomegranate daily: सर्दियों में बच्चों की सेहत को लेकर माता-पिता सबसे ज्यादा चिंता करते हैं. इस मौसम में बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं ऐसे में पेरेंट्स का सवाल होता है कि बीमारी से बचाने के लिए बच्चे को क्या खिलाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए. इन्हीं चीजों में से एक है अनार. पेरेंट्स के मन में सवाल होता है कि क्या ठंड के मौसम में बच्चे को अनार खिलाना चाहिए या इससे सर्दी-जुकाम बढ़ सकता है? इस विषय पर पेरेंटिंग कोच अर्चना मलिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं क्या कहती हैं एक्सपर्ट-

किस उम्र में कितने घंटे सोना चाहिए? जानें बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए रोज कितने घंटे की नींद है जरूरी

बच्चे को अनार खिलाएं या नहीं?

अर्चना मलिक कहती हैं, सर्दियों में तापमान कम होने की वजह से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है. ऐसे में शरीर को ऐसे फल और भोजन की जरूरत होती है, जो अंदर से ताकत दें और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं. अनार इसी तरह का एक सुपरफूड माना जाता है. इसमें आयरन, फाइबर, विटामिन्स और एंटी-ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ऐसे में अनार खाने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है और उन्हें मौसम बदलने पर होने वाली छोटी-मोटी बीमारियों से बचाव मिल सकता है.

कई माता-पिता सोचते हैं कि अनार ठंडा होता है, इसलिए सर्दी-खांसी बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. अनार में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और पोषक तत्व शरीर में इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं. इससे बच्चे को सर्दी-खांसी होने की संभावना उल्टा कम हो जाती है. यह गले को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि शरीर को अंदर से हेल्दी बनाता है.

अनार खाने से बच्चों की भूख भी बेहतर होती है. यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, कब्ज से राहत देता है और शरीर में खून बढ़ाने में मदद करता है. छोटे बच्चों के लिए यह खासतौर पर अच्छा माना जाता है. ऐसे में आप बिना झिझक ठंड में भी बच्चे को अनार खाने के लिए दे सकते हैं.

हालांकि, छोटे बच्चों को अनार हमेशा सावधानी से देना चाहिए. अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है, तो उसे थोड़ी मात्रा में अनार का जूस दिया जा सकता है. ध्यान रहे कि जूस हमेशा ताजा हो और बहुत पतला न हो. बड़े बच्चे जो आसानी से चबा सकते हैं, उन्हें अनार के दाने खिलाए जा सकते हैं. लेकिन छोटे बच्चे को दाने बिल्कुल न दें, क्योंकि उनके गले में दाने फंसने का खतरा रहता है.

इस तरह आप ठंड के मौसम में भी बच्चे को अनार दे सकते हैं. अनार बच्चे के शरीर को पोषण देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और उन्हें मौसम के संक्रमणों से बचाने में मदद करता है. बस उम्र के हिसाब से इसे सही तरीके से देना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.