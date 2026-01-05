विज्ञापन

रोते बच्चे को 2 मिनट में शांत कैसे करें? पीडियाट्रिशियन ने बताई सबसे आसान ट्रिक

Parenting Tips: डॉक्टर ने एक बेहद आसान और असरदार तरीका बताया है, जिसे अपनाकर आप 2 मिनट में बच्चे को शांत कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

रोते बच्चे को तुरंत शांत कैसे कराएं?

Parenting Tips: नवजात बच्चे का बार-बार रोना आम बात है. हालांकि, कई बार लाख कोशिश करने के बाद भी बच्चा चुप नहीं होता है. ऐसे में ये माता-पिता के लिए तनाव का कारण बन जाता है. खासकर मां जब थकी हुई होती है और बच्चा शांत नहीं होता, तब समझ नहीं आता क्या करें. इसी परेशानी को कम करने के लिए पीडियाट्रिशियन अनुराधा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने एक बेहद आसान और असरदार तरीका बताया है, जिसे अपनाकर आप 2 मिनट में बच्चे को शांत कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे- 

पीडियाट्रिशियन कहती हैं, इसके लिए बच्चे के पिता को एक आसान काम करना होगा. डॉक्टर पिता को बच्चे को स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट देने की सलाह देती हैं. स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट में पिता अपने कपड़े ऊपर से हटा कर बच्चे को सीने से लगाते हैं, ताकि बच्चे की त्वचा सीधे पिता की त्वचा के संपर्क में आए. इसे कंगारू केयर भी कहा जाता है. 

बच्चे के लिए क्यों है फायदेमंद?

डॉक्टर अनुराधा के अनुसार, जब बच्चा पापा के सीने से लगता है, तो इससे बच्चे, पिता और मां को भी लाभ होता है.

  • सीने से लगाने पर बच्चे का शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, जिससे उसे गर्माहट और सुरक्षा का एहसास होता है और वो शांत हो जाता है.
  • ऐसा करने से बच्चे के दिल की धड़कन, सांस, ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर स्थिर होते हैं, खासकर समय से पहले जन्मे बच्चों में.
  • डॉक्टर बताती हैं, सीने से लगाने पर बच्चे को पिता की त्वचा से अच्छे बैक्टीरिया मिलते हैं, जो बच्चे की इम्युनिटी और पेट की सेहत को बेहतर बनाते हैं.
  • ऐसा करने से बच्चा तुरंत शांत हो जाता है, ज्यादा देर और गहरी नींद सोता है, क्योंकि उसे फीड की उम्मीद नहीं रहती.
  • इन सब से अलग इससे बच्चे के दिमागी विकास में मदद मिलती है और न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते हैं.
पापा के लिए भी है फायदेमंद

स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट सिर्फ बच्चे ही नहीं, पिता के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इससे पापा का तनाव कम होता है, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन घटता है. साथ ही, दिमाग के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो देखभाल और अपनापन बढ़ाते हैं. इससे पिता-बच्चे के बीच गहरा भावनात्मक रिश्ता बनता है.

मां को भी मिलता है आराम

जब बच्चा पापा के साथ शांत होता है, तो मां को थोड़ा आराम मिलता है. यह तरीका स्तनपान को लंबे समय तक जारी रखने में भी मदद करता है.

कैसे दें स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट?
  • इसके लिए सबसे पहले पिता रिलैक्स होकर आराम से बैठ या लेट जाएं.
  • बच्चे को केवल डायपर में सीने से लगाएं और फिर हल्के कपड़े या कंबल से ढक दें.
  • 10–15 मिनट तक शांत माहौल में बैठे रहें.

पीडियाट्रिशियन कहती हैं, यह छोटा-सा तरीका विज्ञान पर आधारित है और पूरे परिवार के लिए फायदेमंद है. ऐसे में अगली बार जब बच्चा लगातार रोए, तो यह तरीका जरूर आजमाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

