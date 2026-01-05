सर्दियों में गुड़ को कैसे स्टोर करें? ये रही 5 आसान टिप्स, नहीं होगा खराब और चिपचिपा

Gud ko Kaise Store Karen: गुड़ खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, साथ में सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. सर्दियों में गुड़ खाने से शरीर कई समस्याओं से बचा रहता है और फिट रहता है. अधिकतर घरों में इसका इस्तेमाल चाय, मिठाई, लड्डू जैसे पकवान बनाने में किया जाता है. लेकिन ठंड के मौसम में एक आम समस्या यह होती है कि गुड़ हार्ड, ड्राई और तोड़ने या घोलने में मुश्किल हो जाता है. दरअसल, तापमान गिरने और ड्राई हवा के कारण नरम गुड़ जल्दी पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है, जिससे इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको 5 आसान टिप्स बताएंगे, जिनसे गुड़ सर्दियों में न तो खराब होगा और न ही चिपचिपा बनेगा. आइए जानते हैं...

1. एयर-टाइट कंटेनर का करें इस्तेमाल

गुड़ को खराब खोने से बचाने के लिए इसे पूरी तरह एयरटाइट कांच या स्टेनलेस स्टील के डिब्बे में रखें. इन डिब्बों में गुड़ रखने से स्वाद भी खराब नहीं होता है. हमेशा गुड़ को प्लास्टिक के डिब्बे में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें धीरे-धीरे नमी बाहर निकल सकती है और समय के साथ गुड़ खराब हो सकता है.

अगर नमी के कारण गुड़ चिपचिपा या गीला हो गया है तो आप उसको तुरंत धूप में रख दें. इससे गुड़ का चिपचिपापन खत्म हो जाएगा और स्वाद भी एकदम सही रहेगा.

गुड़ एक बड़े पीस को स्टोर करने की जगह, हमेशा छोटे-छोटे पीस में रखना चाहिए. इससे गुड़ जल्दी सख्त नहीं होता और स्वाद में सही रहता है. इसके अलावा छोटे-छोटे पीस इस्तेमाल करने भी आसान होते हैं.

Photo Credit: Freepik

गुड़ को खराब होने से बचाने के लिए आप उसके साथ तेज पत्ता या लौंग रख सकते हैं. इससे गुड़ चिपचिपा नहीं होगा और खुशबू भी बरकरार रहेगी. इसके अलावा कीड़ों से बचाने के लिए भी यह टिप बहुत कारगर साबित होती है.

गुड़ को सख्त होने से बचाने के लिए आप इस फ्रिज में भी रख सकते हैं. इससे गुड़ की नमी जल्दी खत्म नहीं होगी और हार्ड होने से बच जाएगा. साथ ही टेस्ट फ्रिज में रखने से गुड़ में चिपचिपापन भी नहीं आता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.