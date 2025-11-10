विज्ञापन

क्या गैस से पूरे शरीर में दर्द हो सकता है? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया शरीर में फंसी हुई गैस को कैसे निकालें

Can gas cause pain all over the body: आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, शरीर में फंसी हुई गैस कभी-कभी मसल्स को सख्त कर देती है. यह गैस पेट में बनने के बाद ऊपर-नीचे घूमती है और शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द का कारण बन सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या गैस से पूरे शरीर में दर्द हो सकता है? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया शरीर में फंसी हुई गैस को कैसे निकालें
गैस से होने वाले दर्द को कैसे ठीक करें?

How to relieve gas pain: कई लोगों की शिकायत होती है कि कई बार बिना किसी वजह के भी उनके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, शरीर जकड़ जाता है और खासकर पेट या छाती के आसपास भारीपन महसूस होता है. ऐसे में लोग इसे थकान या कमजोरी मान लेते हैं. लेकिन मशहूर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के मुताबिक ऐसा दर्द गैस (अपच) की वजह से भी हो सकता है. इसे लेकर श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं,  शरीर में फंसी हुई गैस कभी-कभी मसल्स को सख्त कर देती है. यह गैस पेट में बनने के बाद ऊपर-नीचे घूमती है और शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द का कारण बन सकती है. इसलिए हर बार दर्द होने पर पेनकिलर खाने के बजाय पहले यह जांचना चाहिए कि कहीं यह गैस की समस्या तो नहीं है.

कौन सा प्रेशर पॉइंट पीरियड क्रैम्प से राहत दिलाता है? डॉक्टर ने बताया कौन सा अंग दबाने से Period Pain तुरंत कम हो जाता है

कैसे पहचानें गैस से हो रहा है शरीर में दर्द?

  • शरीर में भारीपन और अकड़न महसूस होना
  • कमर, पीठ या कंधे में दर्द होना
  • सिरदर्द या चक्कर आना
  • पेट में गड़गड़ाहट होना या पेट फूलना
  • खाने के बाद नींद या थकान महसूस होना.

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, अगर आपको इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, तो समझ जाएं कि आपके शरीर में गैस फंसी हुई है. 

गैस से होने वाले दर्द को कैसे ठीक करें?

इसके लिए आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने एक खास नुस्खा शेयर किया है. उन्होंने एक असरदार आयुर्वेदिक ड्रिंक बताई है, जो शरीर में जमी गैस को बाहर निकालती है और दर्द को भी कम करती है.

कैसे बनाएं यह ड्रिंक?
  • इसके लिए 200 मिलीलीटर पानी लें.
  • इसमें एक चुटकी अजवाइन, थोड़ा जीरा, एक हरी इलायची और कुछ सौंफ के दाने डालकर 5–7 मिनट तक अच्छे से उबालें.
  • तय समय बाद गैस बंद कर दें और फिर तैयार मिश्रण को छानकर गुनगुना पिएं.

न्यूट्रिशनिस्ट दिन में दो बार, सुबह और शाम इस ड्रिंक को पीने की सलाह देती हैं. वे कहती हैं, लगातार 3 से 4 दिन तक ऐसा करने से पेट की गैस, सूजन और शरीर का दर्द सब धीरे-धीरे कम हो जाता है. 

ऐसे में अगर आपको भी अक्सर बिना वजह शरीर में दर्द होता है, तो आप भी श्वेता शाह के बताए इस आसान नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं. इसके अलावा खाना हमेशा धीरे-धीरे चबाकर खाएं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं, ज्यादा तला-भुना या भारी भोजन न करें, साथ ही रात को सोने से पहले थोड़ी देर वॉक जरूर करें. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gas Pain, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com