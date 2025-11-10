कौन सा प्रेशर पॉइंट पीरियड क्रैम्प से राहत दिलाता है? डॉक्टर ने बताया कौन सा अंग दबाने से Period Pain तुरंत कम हो जाता है

Where is the acupuncture spot for periods: पीरियड्स के समय महिलाओं को कई परेशानियों से जूझना पड़ता है. खासकर पेट में दर्द या ऐंठन होना बहुत आम बात है. कई लड़कियों और महिलाओं को यह दर्द इतना ज्यादा होता है कि काम करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में वे दवाइयां लेने पर मजबूर हो जाती हैं. हालांकि, आप चाहें तो एक आसान तरीका आजमाकर बिना दवाओं के भी इस दर्द को कम कर सकती हैं. ये खास तरीका मशहूर नेचुरोपैथी डॉक्टर जेनिन बॉवरिंग ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या कहती हैं डॉक्टर?

डॉक्टर जेनिन बॉवरिंग कहती हैं, एक खास पॉइंट होता है जिसे स्प्लीन 6 (Spleen 6) कहा जाता है. इस पॉइंट को दबाने या मालिश करने से पीरियड के दर्द में जल्दी आराम मिलता है.

डॉक्टर कहती हैं, एक कुर्सी लेकर आराम से बैठ जाएं और एक पैर को अपनी जांघ पर रखें. ऐसा करने से आपका टखना (ankle) ऊपर आ जाएगा.

अब, टखने की हड्डी (Ankle Bone) पर अपनी चार उंगलियां रखें.

आपकी चार उंगलियों के ऊपर जहां हाथ खत्म होता है, वही जगह है Spleen 6 पॉइंट.

उस जगह पर अपनी उंगलियों से गोल-गोल घुमाते हुए थोड़ी जोर से दबाएं. लगभग 3 से 5 मिनट तक दोनों पैरों में यहां मसाज करें. डॉक्टर जेनिन कहती हैं कि यह तरीका बहुत जल्दी असर दिखाता है और पेट के नीचे का दर्द कम हो जाता है.

यह पॉइंट शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और हॉर्मोन बैलेंस को बेहतर करता है. इससे गर्भाशय (Uterus) को आराम मिलता है और ऐंठन कम होती है. साथ ही यह तनाव और थकान भी कम करता है. ऐसे में आप भी इस तरीके को आजमाकर देख सकती हैं.

अगर आप गर्भवती हैं, तो यह पॉइंट बिल्कुल न दबाएं, क्योंकि इससे गर्भाशय पर असर पड़ सकता है.

साथ ही अगर आपको दर्द बहुत ज्यादा है या पीरियड्स अनियमित हैं, तो एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.