विज्ञापन

कौन सा प्रेशर पॉइंट पीरियड क्रैम्प से राहत दिलाता है? डॉक्टर ने बताया कौन सा अंग दबाने से Period Pain तुरंत कम हो जाता है

Where is the acupuncture point for menstrual cramps: डॉक्टर जेनिन बॉवरिंग कहती हैं, एक खास पॉइंट होता है जिसे स्प्लीन 6 (Spleen 6) कहा जाता है. इस पॉइंट को दबाने या मालिश करने से पीरियड के दर्द में जल्दी आराम मिलता है.

Read Time: 3 mins
Share
कौन सा प्रेशर पॉइंट पीरियड क्रैम्प से राहत दिलाता है? डॉक्टर ने बताया कौन सा अंग दबाने से Period Pain तुरंत कम हो जाता है
पीरियड के दर्द को रोकने के लिए प्रेशर पॉइंट कहां है?

Where is the acupuncture spot for periods: पीरियड्स के समय महिलाओं को कई परेशानियों से जूझना पड़ता है. खासकर पेट में दर्द या ऐंठन होना बहुत आम बात है. कई लड़कियों और महिलाओं को यह दर्द इतना ज्यादा होता है कि काम करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में वे दवाइयां लेने पर मजबूर हो जाती हैं. हालांकि, आप चाहें तो एक आसान तरीका आजमाकर बिना दवाओं के भी इस दर्द को कम कर सकती हैं. ये खास तरीका मशहूर नेचुरोपैथी डॉक्टर जेनिन बॉवरिंग ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में- 

च्यवनप्राश खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? Nityanandam Shree ने बताया क्या दूध में च्यवनप्राश मिला सकते हैं

क्या कहती हैं डॉक्टर?

डॉक्टर जेनिन बॉवरिंग कहती हैं, एक खास पॉइंट होता है जिसे स्प्लीन 6 (Spleen 6) कहा जाता है. इस पॉइंट को दबाने या मालिश करने से पीरियड के दर्द में जल्दी आराम मिलता है.

यह पॉइंट कहां होता है?
  • डॉक्टर कहती हैं, एक कुर्सी लेकर आराम से बैठ जाएं और एक पैर को अपनी जांघ पर रखें. ऐसा करने से आपका टखना (ankle) ऊपर आ जाएगा.
  • अब, टखने की हड्डी (Ankle Bone) पर अपनी चार उंगलियां रखें.
  • आपकी चार उंगलियों के ऊपर जहां हाथ खत्म होता है, वही जगह है Spleen 6 पॉइंट.
कैसे करें मालिश?

उस जगह पर अपनी उंगलियों से गोल-गोल घुमाते हुए थोड़ी जोर से दबाएं. लगभग 3 से 5 मिनट तक दोनों पैरों में यहां मसाज करें. डॉक्टर जेनिन कहती हैं कि यह तरीका बहुत जल्दी असर दिखाता है और पेट के नीचे का दर्द कम हो जाता है.

यह पॉइंट कैसे काम करता है?

यह पॉइंट शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और हॉर्मोन बैलेंस को बेहतर करता है. इससे गर्भाशय (Uterus) को आराम मिलता है और ऐंठन कम होती है. साथ ही यह तनाव और थकान भी कम करता है. ऐसे में आप भी इस तरीके को आजमाकर देख सकती हैं. 

इन बातों का रखें ध्यान 

अगर आप गर्भवती हैं, तो यह पॉइंट बिल्कुल न दबाएं, क्योंकि इससे गर्भाशय पर असर पड़ सकता है.
साथ ही अगर आपको दर्द बहुत ज्यादा है या पीरियड्स अनियमित हैं, तो एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Period Pain, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com