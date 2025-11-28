पेट में गैस, फूलना या भारीपन होता है महसूस, तो ये 3 फल करेंगे कमाल, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताया ब्लोटिंग की समस्या कैसे मिलेगा छुटकारा

How To Relief Bloating: अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं. ठंड के मौसम में ये समस्या और अधिक बढ़ जाती है. अगर, आप भी पेट फूलने और गैस की समस्या से परेशान हैं और इससे राहत पाना चाहते हैं, तो हार्वर्ड से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने कुछ फल बताए हैं, जिनका सेवन करने से पेट की गैस और भारीपन से राहत पाई जा सकती है.

यह भी पढ़ें:- सुबह-सुबह पेट सही से साफ नहीं होता, कब्ज से परेशान हैं? ये 5 फल आंतों की करेंगे सफाई, पाचन तंत्र हो जाएगा मजबूत

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी के मुताबिक, अगर आपको गैस, पेट फूलने और भारीपन की समस्या होती है, तो कीवी, पपीता और केला जैसे फल इन समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. कीवी, पपीता और केला बहुत फायदेमंद होते हैं. पपीते में मौजूद पपेन और कीवी में मौजूद ऑक्टेनीडिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं, जिससे पेट हल्का महसूस होता है. केले में पोटैशियम होता है, जो गैस बनने से रोकता है और कब्ज में भी राहत देता है.

कीवी

पेट की समस्या के लिए कीवी बहुत ही लाभकारी होती है. कीवी में एक्टिनिडिन नामक एक एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को बेहतर ढंग से पचाने में मदद कर सकता है. कीवी का सेवन करने से कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है. इसके अलावा कीवी में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है.

पाचन के लिए पपीता बहुत असरदार होता है. पपीते में पपेन नामक एक शक्तिशाली पाचन एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को तोड़ने और पाचन को आसान बनाने में मदद करता है. यह कब्ज और ब्लोटिंग को दूर करने में भी सहायक है. पपीते में फाइबर भी होता है, जो मल त्याग को आसान बनाता है और पेट की समस्याओं को कम करता है.

केला पोटैशियम का अच्छा स्रोत है, जो शरीर में सोडियम के लेवल को संतुलित करने में मदद करता है. यह शरीर में पानी के जमाव को कम करता है, जो अक्सर पेट फूलने का कारण बनता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.