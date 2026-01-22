पान के पत्ते के साथ मिलाएं ये 2 चीजें, गैस-ब्लोटिंग से मिलेगा छुटकारा, खांसी और जुकाम भी रहेगा दूर

Betel Leaf Home Remedy: पान का पत्ता खाने में जितना ज्यादा स्वादिष्ट होता है, उतना ही सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसके अंदर कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन, फाइबर, विटामिन सी समेत कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको पान के पत्ते का ऐसा देसी नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप गैस-ब्लोटिंग, खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं. खास बात यह है कि इसमें किचन में मौजूद चीजों का ही इस्तेमाल किया गया है. इसकी जानकारी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

देसी नुस्खे के लिए जरूरी सामग्री

2 पान के पत्ते

1 चम्मच शहद

1 कप गर्म पानी

आधा चम्मच नींबू का रस

2-3 तुलसी के पत्ते (अपने स्वाद अनुसार)

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि इस देसी नुस्खे को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप पान के पत्तों को अच्छी तरह धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. अब इन्हें 1 कप गुनगुने पानी में लगभग 10 मिनट के लिए भिगो दें. इसके बाद पत्तों को पानी में हल्के‑हल्के दबाकर उनका रस अच्छी तरह निकालें और फिर पानी को छान लें. इसमें 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू का रस मिलाएं. आपकी एक हेल्दी ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी. इस ड्रिंक का सेवन आप सुबह खाली पेट या फिर खाने के बाद कर सकते हैं.

क्या हैं फायदे?

1. गैस-ब्लोटिंग से छुटकारा

डायजेशन को बेहतर बनाने में यह काफी मदद करता है, क्योंकि पान के पत्तों में प्राकृतिक तत्व होते हैं जो गैस, पेट फूलना और अपच जैसी दिक्कतों को कम करते हैं. इस ड्रिंक के सेवन से पाचन तेज होता है, एसिडिटी में राहत मिलती है और पेट हल्का महसूस होता है.

2. खांसी-जुकाम से छुटकारा

पान के पत्तों में यूजेनॉल (Eugeol) और चाविकॉल (Chavicol) जैसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, जो सूजन कम करने और जमे हुए कफ को साफ करने में मदद करते हैं. इस ड्रिंक के सेवन से सर्दी‑जुकाम, खांसी की समस्या से छुटकारा मिलता है.

3. लिवर डिटॉक्स

यह हेल्दी ड्रिंक लिवर डिटॉक्स और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करती है, क्योंकि पान के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C पाए जाते हैं, जो लिवर एंजाइम को एक्टिव करते हैं. इसके नियमित सेवन से शरीर डिटॉक्स हो जाता है.

4. बेहतर ओरल हेल्थ

पान के पत्तों में मौजूद तेल हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं जिससे मुंह की बदबू कम होती है, मसूड़ों की सूजन में राहत मिलती है और दांतों से जुड़ी हल्की तकलीफ भी कम हो जाती है. ओरल हेल्थ बेहतर करने के लिए आप इस ड्रिंक का नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.