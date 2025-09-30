विज्ञापन

रात को इतने बजे तक सोना है बेहद जरूरी, डॉक्टर ने बताया कैसे काम करता है हमारा शरीर

Best Sleep Time At Night: लोगों को अक्सर यही लगता है कि रात में वो भले ही देर तक जगे रहें, लेकिन उसके बाद सात घंटे की नींद लेने से सब ठीक हो जाएगा, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है.

Read Time: 3 mins
Share
रात को इतने बजे तक सोना है बेहद जरूरी, डॉक्टर ने बताया कैसे काम करता है हमारा शरीर
रात में इतने बजे तक सोना है जरूरी

पिछले कुछ सालों में लोगों की लाइफस्टाइल में लगातार बदलाव हुआ है. पहले जहां लोग रात में टाइम से खाना खाकर जल्दी सो जाते थे, वहीं अब देर रात तक डिनर होता है और सोते-सोते 12 बज जाते हैं. अक्सर शहर में रहने वालों के साथ यही होता है, भले ही उन्हें सुबह जल्दी ऑफिस जाना हो. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें लगता है कि सिर्फ 6 या 7 घंटे की नींद काफी है, भले ही वो रात को दो बजे सो रहे हैं तो वो 9 या 10 बजे उठेंगे. हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि सोने का एक टाइम है, जो हमारा शरीर फिक्स कर चुका होता है. ऐसे में भले ही आप सुबह कितना भी सो लें, आराम आपको रात की नींद से ही आएगा. 

सुधार लें अपना लाइफस्टाइल

शुभांकर मिश्रा से बातचीत के दौरान हार्ट सर्जन डॉक्टर रमाकांत पांडा ने बताया कि सोने का सही वक्त क्या होना चाहिए. उन्होंने लोगों की लाइफस्टाइल से जुड़ी ये बात इतनी आसानी से समझाई और बताया कि सही वक्त पर सोने से क्या फायदा होता है. साथ ही ये भी जानकारी दी कि अगर आप रात की बजाय दिन में ज्यादा सोते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं. 

इस विटामिन की कमी से चिपचिपे हो जाते हैं बाल, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बार-बार धोने पर भी साफ नहीं होता तेल

कैसे काम करता है शरीर

डॉक्टर से जब पूछा गया कि 12 या एक बजे सोकर सात घंटे की नींद लेना और 10 बजे सोकर 7 घंटे की नींद लेने में क्या अंतर है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि रात को 10 बजे से सोना बहुत जरूरी है. शरीर का भी अपना एक टाइम होता है, उसके मुताबिक 10 बजे तक सोना सही है. अगर आपने ये टाइम मिस कर दिया तो आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगते हैं. अगर आप इसके बात आठ घंटे भी सोते हैं तो आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, अगर नींद अच्छी भी होती है तो शरीर का रिपेयर टाइम सही नहीं होगा. इसीलिए देर से सोने की आदत ठीक नहीं है. 

सुबह की नींद से नुकसान

जब डॉक्टर से पूछा गया कि सुबह देर तक उठने वाले लोग अगर डार्क परदे लगाकर या फिर कमरे में पूरी तरह अंधेरा करके सोएं तो क्या ये काम करेगा? इस पर उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर जानता है कि आप किस वक्त नींद ले रहे हैं. शरीर को पता है कि 10 बजे गाड़ी बंद होनी चाहिए, अब उसे आप 3 बजे तक चलाएंगे और इसके बाद 8 घंटे की नींद भी लेंगे तो फायदा नहीं होगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Best Sleep Time At Night, Sleep At Night, Sleep Hours, Night Sleep Vs Day Sleep
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com