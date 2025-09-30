रात को इतने बजे तक सोना है बेहद जरूरी, डॉक्टर ने बताया कैसे काम करता है हमारा शरीर

पिछले कुछ सालों में लोगों की लाइफस्टाइल में लगातार बदलाव हुआ है. पहले जहां लोग रात में टाइम से खाना खाकर जल्दी सो जाते थे, वहीं अब देर रात तक डिनर होता है और सोते-सोते 12 बज जाते हैं. अक्सर शहर में रहने वालों के साथ यही होता है, भले ही उन्हें सुबह जल्दी ऑफिस जाना हो. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें लगता है कि सिर्फ 6 या 7 घंटे की नींद काफी है, भले ही वो रात को दो बजे सो रहे हैं तो वो 9 या 10 बजे उठेंगे. हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि सोने का एक टाइम है, जो हमारा शरीर फिक्स कर चुका होता है. ऐसे में भले ही आप सुबह कितना भी सो लें, आराम आपको रात की नींद से ही आएगा.

सुधार लें अपना लाइफस्टाइल

शुभांकर मिश्रा से बातचीत के दौरान हार्ट सर्जन डॉक्टर रमाकांत पांडा ने बताया कि सोने का सही वक्त क्या होना चाहिए. उन्होंने लोगों की लाइफस्टाइल से जुड़ी ये बात इतनी आसानी से समझाई और बताया कि सही वक्त पर सोने से क्या फायदा होता है. साथ ही ये भी जानकारी दी कि अगर आप रात की बजाय दिन में ज्यादा सोते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं.

कैसे काम करता है शरीर

डॉक्टर से जब पूछा गया कि 12 या एक बजे सोकर सात घंटे की नींद लेना और 10 बजे सोकर 7 घंटे की नींद लेने में क्या अंतर है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि रात को 10 बजे से सोना बहुत जरूरी है. शरीर का भी अपना एक टाइम होता है, उसके मुताबिक 10 बजे तक सोना सही है. अगर आपने ये टाइम मिस कर दिया तो आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगते हैं. अगर आप इसके बात आठ घंटे भी सोते हैं तो आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, अगर नींद अच्छी भी होती है तो शरीर का रिपेयर टाइम सही नहीं होगा. इसीलिए देर से सोने की आदत ठीक नहीं है.

सुबह की नींद से नुकसान

जब डॉक्टर से पूछा गया कि सुबह देर तक उठने वाले लोग अगर डार्क परदे लगाकर या फिर कमरे में पूरी तरह अंधेरा करके सोएं तो क्या ये काम करेगा? इस पर उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर जानता है कि आप किस वक्त नींद ले रहे हैं. शरीर को पता है कि 10 बजे गाड़ी बंद होनी चाहिए, अब उसे आप 3 बजे तक चलाएंगे और इसके बाद 8 घंटे की नींद भी लेंगे तो फायदा नहीं होगा.