इस विटामिन की कमी से चिपचिपे हो जाते हैं बाल, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बार-बार धोने पर भी साफ नहीं होता तेल

Which vitamin deficiency causes oily hair: बाल हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाने काम करते हैं. ऐसे में हर कोई चाहता है कि उनके बाल हमेशा हेल्दी रहें और बालों में शाइन बरकरार रहे. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि वे चाहे हर दूसरे दिन हेयर वॉश क्यों न कर लें, उनके बाल हमेशा ऑयली और चिपचिपे ही नजर आते हैं. अब, ज्यादातर लोग इसे बाहर से होने वाली वजहों से जोड़ते हैं, जैसे- धूल, प्रदूषण, ज्यादा शैम्पू करना या हीट ट्रीटमेंट लेना आदि. जबकि इसके पीछे अंदरूनी न्यूट्रिशन भी एक कारण हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस बारे में-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

न्यूट्रिशनिस्ट सुमन अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, अगर आपके बाल बार-बार धोने के बाद भी चिपचिपे रहते हैं, तो ये केवल बाहरी गंदगी की वजह से नहीं, बल्कि शरीर में एक खास विटामिन की कमी और हॉर्मोनल इंबैलेंस से जुड़ा भी हो सकता है.

न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, इसका कारण विटामिन B5 (पैंटोथेनिक एसिड) की कमी हो सकता है. यह विटामिन शरीर में सीबम प्रोडक्शन को बैलेंस करता है. इसके अलावा हॉर्मोनल बदलाव जैसे प्रेग्नेंसी, मेनोपॉज या प्यूबर्टी में भी स्कैल्प ज्यादा ऑयली हो सकती है.

विटामिन बी 5 की कमी को पूरा करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट डाइट में एवोकाडो, शकरकंद, सूरजमुखी के बीज और होल ग्रेन शामिल करने की सलाह देती हैं.

इसके अलावा सुमन अग्रावाल ने बालों से जुड़ी कुछ और परेशानियों और उनके कारण भी बताए हैं. जैसे-

अगर अचानक आपके बाल पतले होने लगे हैं, तो ये बायोटिन की कमी का संकेत हो सकता है. बायोटिन बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उनकी ग्रोथ में मदद करता है. इसके लिए आप बादाम, अंडा और शकरकंद का सेवन कर सकते हैं.

लगातार खुजली या डैंड्रफ का आना जिंक और विटामिन D की कमी से जुड़ा हो सकता है. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, जिंक स्कैल्प हेल्थ के लिए जरूरी है और विटामिन D बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करता है. इसके लिए आप कद्दू के बीज, काजू और सफेद चने को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

ड्राई और रफ बाल

अगर बाल बहुत ज्यादा रूखे और ब्रिटल हो रहे हैं, तो ये विटामिन A और ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी के चलते हो सकता है. ओमेगा-3 बालों को नेचुरल मॉइस्चर देता है, जबकि विटामिन A स्कैल्प को हेल्दी रखता है. डाइट में अलसी के बीज, बादाम, पालक और गाजर जरूर शामिल करें. साथ ही बालों को बार-बार हीट टूल्स से स्टाइल करने से बचें.

ज्यादा बाल झड़ना प्रोटीन और आयरन की कमी से जुड़ा है. प्रोटीन बालों का बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि आयरन खून में ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर करता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत रहती हैं. इनकी कमी हेयर फॉल को बढ़ा सकती है. इसके लिए डाइट में चिकन, अंडे, दाल, पनीर, पालक, छोले और राजमा शामिल करें.

यानी बालों की हेल्थ सिर्फ अच्छे शैम्पू या ऑयल पर नहीं, बल्कि आपकी डाइट पर भी निर्भर करती है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे समय तक हेल्दी और खूबसूरत बने रहें, तो अपनी डाइट में संतुलित विटामिन और मिनरल्स को जरूर शामिल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.