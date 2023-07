अगस्त में हैं घूमने का प्लान, तो इन जगहों पर जाना होगा सबसे बेस्ट

1- टूरिस्टों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक केरल का मुन्नार हिल स्टेशन है. यह घूमने के लिए एक शानदार जगह है अगस्त के महीने में. यहां पर आपको झरने, उफनती नदियां, वाइल्ड लाइफ सैंचुरी और धुंध से ढके खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलेंगे. मुन्नार में ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा के लिए कुछ बेहतरीन चाय बागान और रास्ते भी शामिल हैं. आप यहां के कार्मेलागिरी हाथी पार्क में हाथी सफारी का आनंद उठा सकते हैं, और कुंडले झील में नौकाविहार का भी सुख ले सकेंगे.

2- देश का सबसे ऊंचा झरना जोग फॉल्स (jog falls) कर्नाटक में है. यहां पर लगभग 829 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ गिरता है. आप यहां पर इस खूबसूरत झरने का आनंद पहाड़ियों के बीच बैठकर उठा सकते हैं. खास बात यह है कि इस झरने की आवाज कई किलोमीटर पहले से ही सुनाई देने लग जाती है.

3- नॉर्थ ईस्ट (North east places for hangout in monsoon) का शहर शिलॉन्ग (Shilong) आता है. अगर आपको बारिश पसंद है और बादलों की लुका छिपी तो मानसून में घूमने के लिए यह जगह बेस्ट साबित हो सकती है. तो आप इसको भी अपनी लिस्ट में जोड़ सकते हैं.

4- मध्य प्रदेश (Best places for travel in MP month of August) के निवाड़ी ज़िले में स्थित ओरछा (Orchha) एक ऐताहासिक शहर है जहां कि शाम बेहद खूबसूरत होती है. आप इस जगह पर भी जा सकते हैं. यहां पर आप जहांगीर महल, राज महल और रामराजा मंदिर घूम सकते हैं. रामराजा मंदिर (Ram raja Temple) के बारे में कहानी है कि यह एक मात्र मंदिर है जहां पर राम को राजा के रूप में पूजा जाता है. यहां पर 400 साल पहले राम का राज्यभिषेक हुआ था.

5- बीच का शहर गोवा (Goa in monsoon season) भी आप इस मानसून जा सकते हैं. यहां के खूबसूरत बीच और सन सेट और सनराइज देखने का आनंद उठा सकते हैं. यहां के बीच पर आप आराम से कुछ देर सुकून के पल गुजार सकते हैं. यहां पर आपको बहुत शांति मिलेगी. कपल्स के लिए तो ये जगह बेस्ट है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.