जाना है ऑफिस और नहीं उतर रहा है हैंगओवर, अपनाएं ये 7 टिप्स | Home Remedies for Hangover

Hangover Home Remedies: कभी दोस्तों के साथ पार्टी में शराब पीकर अगले दिन उठते ही सिर दर्द, मितली, चक्कर और मूड खराब हो जाए, तो समझ लीजिए आप हैंगओवर के शिकार हैं. दरअसल, शराब शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी कर देती है. इसी वजह से हैंगओवर के लक्षण सामने आते हैं. जैसे सिरदर्द, प्यास, थकान, बेचैनी और चिड़चिड़ापन.

हैंगओवर के कारण (alcohol hangover relief)

खाली पेट शराब पीना - इससे शराब जल्दी असर करती है.

पानी कम पीना - शराब डिहाइड्रेशन करती है.

ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेना - शरीर की पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है.

हैंगओवर के लक्षण (lifestyle tips for hangover)

सिर दर्द और आंखों में जलन.

अत्यधिक प्यास लगना.

शरीर टूटना और थकान.

चिड़चिड़ापन और बेचैनी.

नींद पूरी न होना.

हैंगओवर से छुटकारे के घरेलू नुस्खे (hangover ka ilaj)

नींबू पानी- ठंडे पानी में नींबू और थोड़ा शहद डालकर पिएं. इससे शरीर का शुगर लेवल बैलेंस होता है और नशा उतरने लगता है.

नारियल पानी- यह नैचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है. ज्यादा पिएं, तुरंत राहत मिलेगी.

पुदीना चाय- पुदीने की पत्तियां उबालकर पीने से गैस, उल्टी और बेचैनी में आराम मिलता है.

अदरक और काला नमक- अदरक के टुकड़े पर काला नमक डालकर खाने से मितली और उल्टी रुकती है.

टमाटर जूस- टमाटर में मौजूद फ्रुक्टोज अल्कोहल को तोड़ता है और शरीर को रिफ्रेश करता है.

शहद- शहद में मौजूद प्राकृतिक शुगर शराब के हानिकारक असर को कम करता है.

केला और सेब- पोटैशियम और फाइबर शरीर को एनर्जी देते हैं और पेट को शांत करते हैं.

हैंगओवर के समय क्या करें (nasha utarne ke upay)

पर्याप्त नींद लें.

हल्का और पौष्टिक खाना खाएं.

ठंडे पानी से स्नान करें.

रिलैक्स म्यूज़िक सुनें.

हैंगओवर कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर का SOS सिग्नल है. थोड़ी समझदारी और घरेलू नुस्खों से आप इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और लाइफ़ फिर से नॉर्मल बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

