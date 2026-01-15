इस सब्जी से पेट की चर्बी मोम की तरह पिघल जाएगी, अंदर जमा गंदगी भी निकल जाएगी बाहर

Vegetables For Weight Loss: आज के समय में लोग सबसे ज्यादा परेशान अपने मोटापे को लेकर हैं, क्योंकि शरीर में एक बार चर्बी बढ़ जाती है, तो यह कई बीमारियों का कारण बनती है और इसे कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सर्दियों में हमारे शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमें नींद आती है और बार-बार खाने की इच्छा होती है. इस मौसम में कैलोरी का सेवन बढ़ जाता है और उन्हें जलाने की दर कम हो जाती है, जिसके चलते शरीर में फैट जमा हो जाती है. वेबएमडी के रिपोर्ट के मुताबिक, सर्दी में कुछ सब्जियों का सेवन वजन कम करने में मदद कर सकता है. मूली भी एक ऐसी ही सब्जी है, जो वजन कम करने के लिए बहुत असरदार साबित हो सकती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, 100 ग्राम मूली में केवल 16 से 19 कैलोरी होती है. इससे पेट भरा हुआ महसूस होता है, लेकिन शरीर में अतिरिक्त वसा जमा नहीं होती. चलिए आपको बताते हैं मूली कैसे पेट की चर्बी को कम करने में मदद कर सकती है.

वजन घटाने के मूली के फायदे

मूली में 93 से 95% पानी होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में होते हैं. मूली में मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे हमें बेवजह स्नैक्स खाने से बचने में मदद मिलती है. इसमें मौजूद जैव-सक्रिय यौगिक शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं और जमा हुई चर्बी को कम करने में सहायक होते हैं.

पाचन क्रिया में सुधार

जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री के अनुसार, मूली में मौजूद अघुलनशील फाइबर आंतों की गति को बेहतर बनाता है. इससे कब्ज, गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलती है. सलाद के रूप में मूली खाने से पेट फूलना कम होता है और पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है.

मूली में मूत्रवर्धक गुण होते हैं, जो शरीर से अतिरिक्त पानी और विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करते हैं. इसके एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी गुण लिवर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और मूत्र मार्ग संक्रमण (UTIs) से बचाव करते हैं.

सर्दियों में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी अक्सर कम हो जाती है. मूली में मौजूद विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं. नियमित रूप से मूली खाने से सर्दी-जुकाम से होने वाले संक्रमण और शरीर में आंतरिक सूजन को कम करने में लाभ होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.