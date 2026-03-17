Eid Mehndi Designs 2026: ईद पर हाथों पर लगाएं ये खूबसूरत ट्रेंडी मेंहदी, इन ट्रिक्स की मदद से चढ़ेगा सुर्ख लाल रंग, कई दिनों तक नहीं छूटेगा रंग

Eid Mehndi Design: रमदान का पाक महीना अब खत्म होने वाला है और अब तैयारी हो रही है ईद की. इस त्योहार को लेकर लोगों के घरों में तैयारी शुरू हो गई हैं. बाजारें सज गई हैं और लोग जमकर नए कपड़े, ज्वैलरी से लेकर घर को सजाने के लिए खूब खरीदारी करने में लगे हुए हैं. ईद में महिलाएं खूब सजती-संवरती हैं और हाथों में मेंहदी भी लगाती हैं. अगर आप भी मेंहदी लगाने वाले हैं तो यहां हम आपके लिए कुछ ट्रेंडी खूबसूरत मेंहदी डिजाइन लेकर आए हैं, आप इसमें से कोई डिजाइन चुनकर अपने हाथों पर लगा सकती हैं. साथ ही जानेंगे कुछ खास टिप्स, जो आपकी हिना को गाढ़ा बनाने और हाथों पर लंबे समय तक टिकाने में मदद करेंगी.
ईद पर हाथों में लगाएं ये सुंदर मेहंदी डिजाइन
अरेबिक मेहंदी डिजाइन (Arabic Mehndi Designs)
अगर आपको ज्यादा भरी हुई मेंहदी पसंद नही है और समय भी कम है तो आप अपने हाथों पर अरेबिक मेहंदी लगा सकते है. इसको लगाने में भी कम समय लगता है और ये बहुत क्लासिक लुक भी देती है.
बैक हैंड मेहंदी डिजाइन (Back Hand Finger Mehndi Designs)
इन दिनों बैक हैंड मेहंदी डिजाइन भी काफी ट्रेंड में हैं. ऐसे में ये डिजाइन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी.
फुल हैंड मेहंदी डिजाइन (Full Hand Mehndi Design)
अगर आपको भरे-भरे हाथ पसंद हैं, तो आप इन डिजाइन्स में से चुन सकते हैं
पैरों की मेंहदी डिजाइन (Foot Mehndi Designs)
अगर आपको पैरों पर भी मेंहदी लगानी हैं तो ये खूबसूरती हिना की डिजाइन्स आपको पसंद आ सकती हैं.
मेंहदी को गाढ़ा रंग देने के लिए टिप्स
मेंहदी बहुत खूबसूरत लगी हो, लेकिन अगर हिना का रंग आपको हाथों पर अच्छे से ना आए तो मन उदास हो जाता है. तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आपके मेंहदी के रंग को एकदम सुर्ख लाल और गाढ़ा रचने में मदद करेगा.
नींबू और चीनी का मिश्रण
मेंहदी सूखने के बाद झड़ने लगती है. इसलिए मेंहदी को लगाने के बाद उस पर नींबू और चीनी का घोल बनाकर रूई की मदद से लगाएं. ये मेंहदी के रंग को गहरा रखता है और हिना भी हाथों पर लंबे समय तक टिकी रहती है.
मेहंदी लगाने से पहले क्या ना करें
मेंहदी लगाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें. लेकिन ध्यान रखें कि इसके बाद आपको हाथों पर कोई मॉइश्चराइजर, क्रीम नहीं लगानी है. ये मेंहदी के रंग को सही से चढ़ने नहीं देगा.
लौंग की भाप
मेहंदी सूखने के बाद एक तवे पर कुछ लौंग डालकर भून लें. अब, लौंग से निकलने वाली भाप से हाथों को सेक दें. इससे रंग गहरा हो जाता है.
मेहंदी कैसे हटाएं
मेंहदी के सूखने के बाद उसको खुरचकर हटाएं और इसके बाद हाथों पर सरसों का तेल, विक्स या बाम लगाकर के हाथों को अच्छे से मसाज करें. हाथों को धोना नहीं है.
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