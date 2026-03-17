Why some people are always running late : कुछ लेट लतीफ होते हैं और हर जगह लेट आते हैं या कभी-कभी किसी से बात करने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें समय का अंदाजा ही नहीं होता. या फिर, आप सोने से पहले किसी टीवी शो का एक एपिसोड देखने का इरादा करते हैं, लेकिन देखते-देखते आप उसके कई सीजन निकाल देते हैं. ऐसे लोगों को समय का अंदाजा ही नहीं होता. किसी काम को करने में कितना समय लगेगा वो इसका हिसाब नहीं लगा पाते. इस स्थिति को टाइम ब्लाइंडनेस (Time blindness) कहते हैं. हालांकि कभी-कभी ये हम सभी के साथ होता है लेकिन ये स्थिति कब गंभीर हो सकती है, आइए समझते है.

जिन लोगों को अटेंशन-डेफिसिट/हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (ADHD) या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, उनके लिए समय का हिसाब रखना खास तौर पर मुश्किल हो सकता है. कुछ लोग इसे 'टाइम ब्लाइंडनेस' (समय के प्रति अंधापन) कहते हैं. यह 'हाइपर फोकस' का एक स्वाभाविक नतीजा है, यानी किसी काम में इतना ज़्यादा डूब जाना कि आपके आस-पास की बाकी सभी चीज़ें आपके ध्यान से ओझल हो जाएं. जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है, तो समय तेजी से बीतता हुआ लगता है.

टाइम ब्लाइंडनेस क्या है? (What is time blindness?)

"टाइम ब्लाइंडनेस" का मतलब है, यह पहचान पाने में असमर्थ होना कि कितना समय बीत चुका है, या यह अंदाज़ा न लगा पाना कि किसी काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा. एक्सपर्ट कहते हैं कि टाइम ब्लाइंडनेस कोई बीमारी का नाम या कोई खास लक्षण नहीं है. हालांकि कुछ लोगों के लिए यह स्थिति ज्यादा गंभीर भी हो सकती है.

हर किसी को कभी न कभी टाइम ब्लाइंडनेस का अनुभव होता ही है, हम सभी कभी-कभी किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और 'पूरी तरह से उस काम में खो जाते हैं'. हालांकि, ADHD से पीड़ित कुछ लोगों को यह अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा मुश्किल होती है कि किसी काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, या वे अक्सर समय का हिसाब खो बैठते हैं."

Also Read: Meningitis Outbreak: क्‍या है मेनिनजाइटिस, ज‍िससे ब्रिटेन में 2 छात्रों की गई जान, क्‍या हैं लक्षण, कैसे फैलता है और कैसे करें बचाव

ADHD क्या है?

ADHD से पीड़ित लोग अपने 'अटेंशन डेफिसिट' (ध्यान की कमी) के लिए जाने जाते हैं. इस बीमारी के नाम में ही यह बात शामिल है. लेकिन, यह तो इस समस्या का सिर्फ़ एक पहलू भर है. दूसरी तरफ, ADHD वाले लोगों में कुछ खास कामों पर बहुत ज्यादा ध्यान लगाने (hyperfocus) और घड़ी की टिक-टिक पर ध्यान न देने की संभावना भी ज्यादा होती है.

टाइम ब्लाइंडनेस कैसे होता है? (How does time blindness occur?)

हमारा दिमाग स्थिति के हिसाब से लगातार दो तरह के ध्यान के बीच बदलता रहता है. इन्हें 'ऑटोमैटिक ध्यान' (automatic attention) और 'निर्देशित ध्यान' (directed attention) कहा जाता है. ऑटोमैटिक ध्यान आपके दिमाग के एक नेटवर्क पर प्रतिक्रिया करता है जिसे 'डिफ़ॉल्ट मोड' कहते हैं. यह आपकी 'खुशी की जगह' (happy place) होती है. आप इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है.

डायरेक्टेड अटेंशन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम ऐसे कामों में लगे होते हैं जो हमें करने ही होते हैं, लेकिन कई बार इन्हें करने की इच्छा नहीं होती. इसमें स्कूल में कोई बहुत ही बोरिंग लेक्चर सुनना जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं. इस काम में आपको मजा नहीं आता, इसलिए दिमाग को भटकने से रोकने पर जोर देना पड़ता है.

Also Read: किम कार्दशियन से अनुष्का शर्मा तक, क्यों ट्रेंड कर रही है Platelet-Rich Plasma थेरेपी

एक्सपर्ट के मुताबिक जब आपको टाइम ब्लाइंडनेस का अनुभव होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ऑटोमैटिक ध्यान वाले मोड में चल रहे होते हैं. आप किसी काम में पूरी तरह डूबे होते हैं और उसके बारे में ज्यादा एक्साइटेड होते हैं इसलिए, आपको समय का पता ही नहीं चलता."

एक्सपर्ट कहते हैं कि ADHD वाले लोगों का ऑटोमैटिक ध्यान बहुत मजबूत होता है. जब वे कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो उन्हें पसंद है, तो वे बहुत आसानी से 'हाइपर फोकस' (गहरे ध्यान) की स्थिति में चले जाते हैं. लेकिन उनके दिमाग को आम तौर पर निर्देशित ध्यान का इस्तेमाल करना ज़्यादा मुश्किल लगता है. इसलिए, ADHD वाले बहुत से लोग जानबूझकर ऐसी स्थितियों से बचते हैं जहां उन्हें निर्देशित ध्यान का इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है.

ADHD वाले लोगों को अक्सर 'टाइम ब्लाइंड' (समय का पता न चलने वाला) कहा जाता है, क्योंकि उनकी आदत ऐसे काम ढूंढने की होती है जिनमें ऑटोमैटिक ध्यान का इस्तेमाल होता हो.

'टाइम ब्लाइंड' से निपटने के टिप्स (Tips for Dealing with Time Blindness)

अपने फ़ोन पर एक टाइमर सेट करें, जो आपको यह याद दिलाए कि अब आगे बढ़ने का समय हो गया है.

इस बात का ध्यान रखें कि आप कब कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. ऐसे कामों से तब बचने की कोशिश करें जब आपके पास समय न हो.