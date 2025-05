How Fox Nuts Are Healthy For Health: मखाना एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कि शरीर के लिए काफी ज्यादा लाभकारी होता है. इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं. जो कि आपके शरीर की कई सारे परेशानियों को दूर करने में मददगार साबित होते हैं (How To Eat Fox Nuts For Breakfast Daily). मखाने में सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है. मखाना खाने से आपका डाइजेशन तो अच्छा रहता ही है, साथ ही आपके अंदर की कमजोरी भी दूर होती है (Benefits Of Eating Fox Nut Daily). मखाने में कैलोरी काफी कम मात्रा में होती है, इसलिए हेल्थ कॉन्शियज लोग भी इसको भरपूर मात्रा में खा सकते हैं. इसको हेल्दी स्नैक के तौर पर रोजाना आसानी से खाया जा सकता है. मखाने को बच्चे तो खा ही सकते हैं साथ ही बुजुर्गों को भी दे सकते हैं. आप इसको हफ्ते के सात दिनों में अलग-अलग तरह से नाश्ते में खा सकते हैं (Easy Fox Nut Recipes For Daily Breakfast). तो चलिए जानते हैं कि इसको कैसे खाया जा सकता है और इससे किस तरह के फायदे मिलते हैं.

आप नाश्ते में रोज मखाना खाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप रोजाना नाश्ते में अलग-अलग तरह से मखाने खा सकते हैं. किसी दिन आप भुने हुए मखाने खा लें, मखाना पोहा खा लें, मखाना चिवड़ा खा लें या दूध के साथ मखाने खा लें. ऐसे आप कई तरह से मखाने को अपनी डाइट में मिला सकते हैं.

ऐसे खाएं हफ्ते के सात दिन मखाना

1. भुने हुए मखाने

आप घी या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करके अपने मखाने के साथ और बीज भी मिलाकर हल्का सा सेंक कर खा सकते हैं. इस नाश्ते में सबसे कम कैलोरी तो है ही साथ ही सबसे आसान है.

2. मखाना पोहा

अगर आपको पोहा खाने का मन है तो आप मखाना का पोहा भी बनाकर खा सकते हैं. मखाने का पोहा काफी हल्का और हेल्दी होता है. पोहे में आप प्याज, मिर्च, मूंगफली के साथ हल्का सा भूनकर खा सकते हैं. ये नाश्ता फाइबर से बिल्कुल भरपूर है.

3. मखाना चिवड़ा

आप भुने हुए मखानों के साथ भुनी हुई मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स और हल्का सा मसाला मिला सकते हैं. इससे आपका मखाना चिवड़ा तैयार हो जाएगा और आप नाश्ते में इसको रोजाना खा सकते हैं.

4. मखाने की खीर

आप दूध में मखाने को अच्छे से पका लें या तो आप मखाने के साथ कुछ सीड्स मिला लें और भीगने के लिए रख दें. आप इसको दोनों तरह से खा सकते हैं. दोनों तरह से ही आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी.

5. मखाना स्मूदी

मखानों को हल्का सा भून लें और फलों या योगर्ट के साथ मिलाकर स्मूदी बोल तैयार कर लें. इसको सुबह नाश्ते में खाने से आपको काफी ज्यादा आाम मिलेगा. साथ ही गर्मियों में आपका शरीर ठंडा रहेगा.

6. मखाना उपमा

आप मखाने से उपमा भी तैयार कर सकते हैं. इसका प्रोसेस बिल्कुल सूजी वाले उपमा की तरह ही है. इसके लिए आपको प्याज, टमाटर, मटर के साथ अपने मन की सब्जियां काट लेनी हैं और सभी को भूनकर मसाला डालकर तैयार कर लेना है. ये भी न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है.

7. मखाना चीला

आप नाश्ते में मखाने का चीला भी बना सकते हैं. ये एक बहुत ही आसान और टेस्टी ऑप्शन है. इसमें आप मखाने का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही अपनी फेवरेट सब्जियां भी डाल सकते हैं, जिससे ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बन जाएगा.

क्या हैं मखाना खाने के फायदे?

मखाना खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है और इससे कई सारे फायदे मिलते हैं, जैसे-

वजन घटाना

डायबिटीज कंट्रोल करना

दिल को हेल्दी रखना

डाइजेशन को सुधारना

प्रोटीन इनटेक पूरा होना

किडनी को हेल्दी रखना

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.