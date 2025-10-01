विज्ञापन

क्या लौंग का पानी बना सकता है आपको हेल्दी और यंग? ये है सेहत और सुंदरता दोनों का राज

Clove Water Benefits: लौंग का पानी आपके शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने के साथ-साथ स्किन को भी जवां बनाए रखता है. रोज़ाना इसकी आदत डाल लीजिए, फिर देखिए कैसे सेहत और सुंदरता दोनों में फर्क दिखने लगेगा.

Read Time: 3 mins
Share
क्या लौंग का पानी बना सकता है आपको हेल्दी और यंग? ये है सेहत और सुंदरता दोनों का राज
एक गिलास लौंग का पानी...आपकी स्किन, हेल्थ और दांतों के लिए टोटल पैकेज

Laung Ka Pani Peene Ke Fayde: हम सबके किचन में लौंग (Clove) ज़रूर होती है. अक्सर इसे सिर्फ चाय में डालकर स्वाद और खुशबू बढ़ाने तक ही सीमित मान लिया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही छोटी सी लौंग अगर रोज़ाना पानी में उबालकर पी जाए तो यह आपकी हेल्थ और स्किन दोनों के लिए 'नेचुरल टॉनिक' साबित हो सकती है? डॉक्टर और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स आपके शरीर को बीमारियों से बचाने और स्किन को जवान बनाए रखने का दम रखते हैं. आइए जानें लौंग वाले पानी के 5 बड़े फायदे.

1. चेहरे पर दिखेगा नेचुरल ग्लो (Clove Water Empty Stomach Benefits)

लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री-रेडिकल्स से लड़ते हैं और एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देते हैं. रोजाना इसका पानी पीने से झुर्रियां देर से आती हैं, फाइन लाइन्स कम दिखती हैं और स्किन यंग व ग्लोइंग लगती है.

Latest and Breaking News on NDTV

2. लिवर को करे डिटॉक्स (30 Days Clove Water Results)

लौंग वाला पानी आपके पाचन को दुरुस्त करता है और लिवर को साफ करने में मदद करता है. इसमें मौजूद डिटॉक्सिफाइंग गुण लिवर से टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं. इसे आप नेचुरल लिवर क्लीनज़र कह सकते हैं.

3. इम्यूनिटी और नींद दोनों बेहतर (Laung Water Detox Remedy)

लौंग का पानी बैक्टीरिया और इंफेक्शन से बचाने के साथ-साथ नींद भी सुधारता है. इसका एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-एंग्जायटी असर नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे तनाव कम होता है और गहरी नींद आती है.

4. वजन घटाने में मददगार (Clove Water For Weight Loss)

सुबह खाली पेट लौंग का पानी पीने से मेटाबॉलिज़्म तेज होता है और फैट जल्दी बर्न होता है. मोटापे से परेशान लोगों के लिए यह एक सस्ता और असरदार नुस्खा है.

Latest and Breaking News on NDTV

5. दांत और मसूड़े होंगे मज़बूत (Khali Pet Laung Ka Pani Peene Ke Fayde)

लौंग को हमेशा से दांत दर्द और मसूड़ों की बीमारियों का घरेलू इलाज माना गया है. लौंग का पानी मुंह की बदबू दूर करता है और बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता.

(Disclaimer: इस लेख में किए गए दावे इंस्टाग्राम वीडियो और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता और सटीकता जिम्मेदारी नहीं लेता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Clove Water Benefits, Clove Water For Skin, Clove Water For Weight Loss, Laung Ka Pani, Raat Ko Laung Khane Ke Fayde, 2 Long Khane Ke Fayde, Laung Ka Pani Peene Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com