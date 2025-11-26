गाजर में छिपा है सेहत का खजाना, आंख-त्वचा और इम्यूनिटी होगी बूस्ट, डॉक्टर ने बताया रोज 1 गाजर खाने से क्या होता है?

Gajar Ke Fayde, Carrot Benefits: सर्दियों के मौसम में कई तरह की सब्जियां आती है, जो सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी हैं. ऐसे ही गाजर भी एक ऐसी सब्जी है, जिसे सब्जी, जूस और सलाद जिस भी रूप खाएं, इसका सेहत शरीर को फायदा ही पहुंचाता है. डॉक्टर भी हमें गाजर खाने की सलाह देते हैं. गाजर में सेहत का खजाना छिपा हुआ है. रोजाना एक गाजर का सेवन करने से त्वचा, आंख और इम्यूनिटी बूस्ट, हड्डियों और पाचन की हेल्थ में सुधार होता है. इंस्टाग्राम पर सेहत की कुंजी नाम के इंस्टा अकाउंट से डॉ. विनोद शर्मा ने गाजर के फायदे बताए हैं.

यह भी पढ़ें:- क्या रोज एवोकाडो खाना ठीक है? 1 दिन में कितना एवोकाडो खाना चाहिए, एक्सपर्ट से जानिए Avocado के फायदे

रोज गाजर खाने के फायदे

डॉ. विनोद ने बताया कि गाजर पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. गाजर विटामिन A यानी बीटा कैरोटीन, K1, C, पोटैशियम और फाइबर जैसे कई पोषक तत्वों का बेहतरीन स्रोत है. गाजर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन गाजर ज्यादा सेवन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में गाजर खाने से त्वचा में कैरोटीनीमिया नामक स्थिति हो सकती है, जिससे त्वचा पीली पड़ सकती है. चलिए आपको बताते हैं रोज एक गाजर खाने से क्या होता है? गाजर खाने से चेहरे पर क्या होता है?

आंखों के लिए हेल्दी- गाजर में मौजूद बीटा-कैरोटीन शरीर में विटामिन A में बदल जाता है, जो अच्छी रोशनी के लिए आवश्यक है.

हार्ट हेल्थ- इसमें मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जबकि फाइबर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में सहायक होता है.

पाचन- गाजर में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और कब्ज को रोकने में मदद करता है.

इम्यूनिटी बूस्ट- गाजर में मौजूद विटामिन C और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं.

वजन कंट्रोल- यह कम कैलोरी और फाइबर से भरपूर होने के कारण वजन घटाने में मदद कर सकती है.

दिन में एक या दो गाजर खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. गाजर सब्जी, सलाद या जूस के रूप में खाना अच्छा होता है. आप किसी भी चीज का ज्यादा सेवन करते हैं, तो शरीर में छोटे-मोटे बदलाव होने की संभावना रहती है. गाजर के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये खतरनाक नहीं हैं.

हेल्थ एक्सपर्टस के अनुसार, ज्यादा गाजर खाने से त्वचा का रंग बिगड़ सकता है. जो लोग दिन में चार या उससे ज्यादा गाजर खाते हैं, उनके शरीर में बीटा-कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है. जब यह तत्व ज्यादा हो जाता है, तो त्वचा पर हल्के पीले और नारंगी रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं. इसे कैरोटेनेमिया कहते हैं. यह रंग परिवर्तन आमतौर पर उंगलियों के पोरों, पैरों के तलवों और नाक के आसपास दिखाई देता है. हालांकि, यह रंग परिवर्तन खतरनाक नहीं होता.



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.