क्या रोज एवोकाडो खाना ठीक है? 1 दिन में कितना एवोकाडो खाना चाहिए, एक्सपर्ट से जानिए Avocado के फायदे

Avocado Benefits: फलों का सेवन सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है. डॉक्टर्स से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट सभी फलों के सेवन की सलाह देते हैं. फलों का सेवन न सिर्फ शरीर को ताकत देना का काम करता करता है, बल्कि कई बीमारियों से बचाने के लिए भी बहुत लाभकारी होता है. एवोकाडो भी एक ऐसा फल है, जिसका सेवन सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है. लेकिन इसका सेवन सही तरीके और तरह करना बहुत जरूरी है. मेदांता हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन, डॉ. शची ने एवोकाडो खाने के फायदे बताए हैं.

एवोकाडो के फायदे

एवोकाडो एक ऐसा फल है, जिसे सेहत और सुंदरता दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एवोकाडो में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम, जिंक, मैंग्नीज, फास्फोरस और कॉपर जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं. क्या हर दिन एवोकाडो खा सकते हैं? 1 दिन में कितना एवोकाडो खाना चाहिए? रोज एवोकाडो खाने से क्या होता है?

पाचन में सुधार

हार्ट हेल्थ के लिए लाभकारी

मस्तिष्क और आंखों के लिए हेल्दी

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

वजन कम करने में असरदार

आप रोजाना एवोकाडो खा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए हर दिन आधा एवोकाडो खाना सही मात्रा है. अपनी डाइट में एवोकाडो को शामिल करने से दिल के स्वास्थ्य, पाचन और आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. एवोकाडो दिल की सेहत के लिए अच्छा है. रोजाना एक एवोकाडो खाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. पिछले दो दशकों में एवोकाडो की खपत में भारी वृद्धि हुई है, 1998 में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक खपत 1.5 पाउंड से बढ़कर 2017 में 7.5 पाउंड हो गई.

पका हुआ एवोकाडो खाना अच्छा होता है, क्योंकि यह स्वाद और बनावट में बेहतर होता है, जबकि कच्चा एवोकाडो खाने में कड़वा और सख्त हो सकता है. हालांकि, दोनों ही सुरक्षित हैं, पकने पर एवोकाडो में पोषक तत्वों को पचाना भी आसान हो जाता है, जिससे आपको अधिक लाभ मिलता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.