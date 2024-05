धूप में निकलने से पहले अपने बैग में जरूर रखें ये 5 चीजें

एक सनग्लास भी आप अपने साथ बैग में जरूर कैरी करें.

How to safe yourself with Sun light : गर्मियां आ गई हैं और इसमें आपके पहनावे, खान-पान की आदतों और आपके हैंड बैग में ले जाने वाली चीजों में बदलाव की जरूरत है. यह मौसम आपके लिए छुट्टियां, रसीले फल और आइसक्रीम के मजे लेने वाला होता है. लेकिन आप गर्मियों में अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो यह मौसम चुनौतीपूर्ण (summer skin care tips) हो सकता है. इसलिए, जब आप बाहर निकलें तो अपने बैग में 5 चीजें जरूर कैरी करें.

गर्मी में क्या कैरी करें बैग में - What to carry in your bag in summer