चुकंदर से पाएं ऐसा नेचुरल हेयर कलर, देख लोग पूछ बैठेंगे नाम, लगाना भी है आसान

Natural hair color: केमिकल वाले हेयर डाई को भूल जाइए और अपनाइए चुकंदर से बना नेचुरल हेयर कलर. यह न सिर्फ बालों को खूबसूरत बरगंडी शेड देगा, बल्कि उन्हें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा.

केमिकल डाई भूल जाइए, चुकंदर देगा खूबसूरत बरगंडी शेड

Beetroot Hair Color: आजकल हेयर कलर का ट्रेंड हर उम्र के लोगों में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट में मिलने वाले केमिकल बेस्ड हेयर डाई बालों (Beetroot for hair) को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में नेचुरल हेयर कलर का कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर हो रहा है और यकीन मानिए, आपके किचन में मौजूद चुकंदर (Beetroot) आपके बालों को दे सकता है शानदार बरगंडी शेड.

चुकंदर का जादुई रंग (Natural burgundy shade with beetroot)

चुकंदर सिर्फ खून बढ़ाने और आयरन की कमी दूर करने के लिए ही नहीं, बल्कि बालों को कलर करने के लिए भी बेहतरीन है. इसमें मौजूद बीटालेन्स (Betalains) बालों पर गहरा लाल-बरगंडी (बर्गंडी) शेड छोड़ते हैं. इससे बालों पर नेचुरल शाइन भी आती है और हेयर फॉलिकल्स मजबूत होते हैं.

चुकंदर से हेयर कलर बनाने का तरीका (Beetroot se hair color banane ka tarika)

  • 1 बड़ा चुकंदर लें और उसे धोकर मिक्सी में पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लें.
  • इसमें 1 चम्मच नारियल तेल मिलाएं.
  • इस पेस्ट को ब्रश की मदद से बालों पर अच्छी तरह लगाएं.
  • 2–3 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर साधारण पानी से धो लें.
  • अगले दिन शैंपू करने पर आपको खूबसूरत बर्गंडी शेड दिखेगा.
चमक और मजबूती के लिए चुकंदर हेयर मास्क (Beetroot hair color at home)

  • दो चम्मच चुकंदर का रस लें.
  • इसमें 1 चम्मच अदरक का रस.
  • 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाएं.
  • इस मिश्रण को बालों की जड़ों में लगाकर हल्की मसाज करें. 
  • 1–2 घंटे बाद बालों को धो लें.
  • इससे न सिर्फ बालों का रंग निखरेगा, बल्कि बाल और भी हेल्दी होंगे.
चुकंदर और शहद पैक (Beetroot aur honey pack)

  • चुकंदर को पीसकर पेस्ट बना लें और छानकर बाउल में निकालें.
  • इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं.
  • इसे पूरे बालों पर लगाकर 2–3 घंटे छोड़ दें.
  • फिर शैंपू कर लें. यह पैक बालों को चमकदार, मुलायम और गहरा रंग देने में मदद करता है.
  • हालांकि चुकंदर नैचुरल है, लेकिन कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, इसलिए हेयर कलर लगाने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

